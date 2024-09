Publiziert am 11.09.2024

Die neue Quereinstiegskampagne ist eine Kooperation von EWZ und EKZ. Die beiden Elektrizitätswerke treten unter dem Motto «Komm ins Team Power» gemeinsam auf und suchen nach potenziellen Quereinsteigerinnen und Quereinsteigern aus verwandten anderen handwerklichen Berufen, die bei einem vollem Lohn eine Ausbildung bei einem der beiden Unternehmen machen möchten, heisst es in einer Mitteilung.

Netzelektrikerinnen und Netzelektriker sorgen dafür, dass Zürich mit Strom versorgt ist. Diesen Aspekt dramatisiert die neue Kampagne von Freundliche Grüsse direkt in den Werbemitteln. Da Smartphones heute allgegenwärtig sind, beginnt das Video-Ad mit einem leeren Akku, der von einem Netzelektriker wieder aufgeladen wird. Das Motto «Komm ins Team Power» spricht gezielt Berufstätige an, die an einem Quereinstieg als Netzelektrikerin oder Netzelektriker interessiert sein könnten. Und der Grundgedanke der Kampagne macht deutlich, wie wichtig die Arbeit für den ganzen Kanton ist. Die Protagonisten sind echte Netzelektriker von EKZ und EWZ.

Die Kampagne wird auf Instagram, TikTok und Snapchat sowie als Banner-Adaption geschaltet, hat einen klaren Mobile- und Social-First-Ansatz und führt auf die Landingpage teampower.ch, auf der sich Interessierte für den Infoanlass anmelden oder sich direkt per Schnellbewerbung ans Recruiting wenden können. (pd/cbe)