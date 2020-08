«Mein Autogramm» vermittelt in der neuen Rubrik «Sommer Roadtrips» Ideen, um diesen Sommer mit dem Auto verschiedene Regionen in der Schweiz neu oder wiederzuentdecken. Die Sommer-Edition von «Mein Autogramm» ist eine inspirierende Serie von «Best of»-Tipps, wie es in einer Mitteilung heisst. Diese Listicals seien «voller Inspiration für Paare, Familien, Freundinnen oder Bros». Präsentiert wird die Serie auf dem Content Hub meinAUTOgramm.ch und beworben über digitale Kanäle. «Mein Autogramm» zeigt laut Mitteilung «mit Fakten und Geschichten aus dem echten Leben auf, dass die individuelle motorisierte Mobilität der Antrieb für unser Leben ist». Initiiert und umgesetzt hat diese Kommunikationsidee die Agentur Farner im Auftrag von Auto-Schweiz, der Vereinigung der Schweizer Automobil-Importeure.

Im Zentrum der «Sommer Roadtrips» stehe die wiedergewonnene Freiheit. Diese sorge dank individueller motorisierter Mobilität «für einen gelungenen, genussvollen Sommer». Seien es überraschende Lifehacks für den besten Roadtrip, kreative Ideen, um quengelnden Kindern die Reisezeit zu verkürzen oder inspirierende Trips für Freundinnen, Bros oder Paare, um gemeinsame Momente zu geniessen – mit diesen «Best of»-Tipps wird der Sommer selbst bei Regenwetter zum genialen Erlebnis, heisst es weiter. Zu den Tipps gibt es gleich noch die passenden Spotify-Listen für Sommergefühle «on the road» dazu.

Inspirieren lassen und den Sommer geniessen

Die redaktionell aufbereiteten «Best of»-Listen werden von kurzen Vignetten-Filmen «voller Action, Kreativität und purer Lebensfreude» begleitet. Dafür arbeitete Farner mit der Produktionsfirma John Allen zusammen. Die Vignetten-Filme schaffen die Verbindung zum Content Hub meinAUTOgramm.ch und werden über digitale Kanäle kommuniziert. Im Mediamix berücksichtigt sind sowohl Social-Media-Kanäle wie Facebook, Instagram und YouTube sowie unterschiedliche Display- und Video-Placements. Auto-Schweiz und Farner zeigen so auf kreative und unterhaltsame Weise, wie individuelle Mobilität den Schweizer Sommer zum besonderen Erlebnis macht, heisst es.

«Mein Autogramm» ist ein Engagement von Auto-Schweiz, der Vereinigung Schweizer Automobil-Importeure. Anfang Jahr duellierten sich in einer Filmserie Melanie Winiger, Baschi, Stress und Gilbert Gress per Autostopp (persoenlich.com berichtete). (pd/cbe)