Thjnk Zürich: Nach dem Baby kommen die Hunde

Im zweiten Jahr der Zusammenarbeit zwischen Thjnk Zürich und Denner präsentiert man nun gemeinsam den zweiten grossen Film im Rahmen eines neuen Kampagnen-Aufschlags.

Der Discounter Denner hat mit mittlerweile über 850 Filialen in der ganzen Schweiz eines der dichtesten Filialnetze. «Nah bei dir» ist also nicht einfach ein Claim, sondern ein Versprechen, heisst es in einer Mitteilung der Agentur. Die geografische Nähe der vielen Denner-Filialen sei für alle ein Vorteil – auch für Babys –, ausser für jene, die eigentlich gerne weite Wege laufen – Hunde.

Im neuen Film sind verschiedene Hunde zu sehen, die sich zu Hause zu Tode langweilen, bis sie endlich erlöst werden und ihre Frauchen und Herrchen mit ihnen spazieren gehen. Aber die Freude hält nicht lange, denn der nächste Denner ist leider sehr nah. Musikalisch begleitet werden die Denner-Dogs von der Grand Dame Elaine Stritch mit dem Song «Are you having any fun?».

Der Film wurde «in camera» mit verschiedensten Hunden gedreht und wird im Kino, im TV und online in verschiedenen Versionen und Längen zu sehen sein. Die Denner Dogs werden die Kommunikation von Denner immer wieder begleiten. So werden sie auch die Denner-Wochenaktionen anmoderieren und in Kurzformaten spezifische Produkte bewerben.

Verantwortlich bei Denner: Rémy Müller (Leiter Marketingkommunikation & E-Commerce), Pascal Trütsch (Stv. Leiter Marketingkommunikation); verantwortlich bei Thjnk Zürich: Alexander Jaggy, Pablo Schencke (GF Kreation), Lukas Amgwerd (Creative Direction), Lukas Frischknecht (Art Direction), Josephine Jeanguenin (Graphic Design), Andrea Bison (GF Beratung), Cornelia Nünlist (Beratung), Gordon Nemitz (GF Strategie) Thomas Nabbefeld, Benjamin Calcott (FFF); externe Partner: Brian Lee Hughes (Regie), Niels Thastum (DoP), ICONOCLAST Germany (Produktion), Tony Froschhammer (Editing), Slaughterhouse (Postproduktion), Hastings (Tonstudio), JBW Media AG (Media). (pd/cbe)