Zum 17. Mal in Folge wird auch 2021 der Goldbach Crossmedia Award von der Goldbach Group verliehen. Die Gewinner werden anlässlich der Award Night von «Best of Swiss Web» am 6. September 2021 in der Samsung Hall gekürt.

Insgesamt seien 18 Cases eingereicht worden, die durch die 13-köpfige unabhängige Expertenjury unter der Leitung des Jurypräsidenten Marco Taborelli bewertet worden seien, wie Goldbach in einer Mitteilung schreibt. Die folgenden Kampagnen wurden für die Shortlist nominiert (in alphabetischer Reihenfolge nach Auftraggeber):

«Mein AUTOgramm» / Auto-Schweiz / Farner Consulting





Anlagekampagne 2020 / Bank Cler / phd Schweiz & Heimat Zürich





Waiting Wins / CANAL+ / Havas Village Geneva





Produkt-Launch-Kampagne CSX / Credit Suisse Schweiz / Thjnk Zürich





Das Schweizer Taschenmesser, Mercedes-Benz Schweiz , phd Schweiz & AMQ Schweiz & Publicis Emil





«Save Food, Faith Waiste» / Pusch Praktischer Umweltschutz / Karling & JBW Media





«Back to Business» / SBB Schweizerische Bundesbahnen / Farner Consulting





The Last Run / Zalando / Jung von Matt Limmat





Launch und digital App-Vermarktung frankly / Zürcher Kantonalbank / Jung von Matt Limmat & Webrepublic & The House Agency



Weitere Informationen sind beim Goldbach Crossmedia Award zu finden. (pd/eh)