Der LSA lanciert eine Initiative für die Bekanntmachung der Kommunikationsbranche und ihrer Jobvielfalt - konzipiert und umgesetzt mit jungen Talenten aus den LSA-Agenturen. Die Kommunikationsbranche, insbesondere die Kreativbranche und ihre Jobangebote, seien bei interessierten Jugendlichen, Einsteigern und wichtigen Bildungsinstitutionen, Schulen sowie in der Öffentlichkeit nur wenig bekannt, heisst es in der Mitteilung. Das wolle Leading Swiss Agencies mit seiner Nachwuchskampagne ändern.

Diese spricht Menschen an, die bei der Berufswahl noch unentschlossen sind – die sich Fragen stellen wie «was will ich?», «was ist mir wichtig?», «was will ich nicht?». Grundsätzlich alle, die ein Flair und eine Begeisterung für Kreativität, Marken, Design und Kommunikation haben.

Der gut gemeinte Rat «Jeder und jede tickt ein wenig anders». Es gibt Early Birds, Einzelkämpferinnen, Nerds, Extrovertierte, Leute, die Routine oder das Chaos lieben. So gibt es auch bei der Jobsuche Fragen, die man sich unbedingt stellen muss: Bin ich eher Einzelgänger als Teamplayerin? Erledige ich gerne Routine-Arbeiten? Bevorzuge ich ein ruhiges, geregeltes Arbeitsumfeld? Für alle, die diese Fragen mit Ja beantworten, hat der LSA einen gut gemeinten Rat: Dann komm nicht zu uns.

Provokation soll Talente anziehen

Der Verband der führenden Kommunikationsagenturen der Schweiz stellt in seiner Kampagne die Dinge ins Zentrum, in welchen sich die Werbung von anderen Branchen unterscheidet. Wer gerne für sich allein arbeitet, Routine in seiner Arbeit braucht, sich nicht für Trends interessiert, Marken nicht so mag, kein kreatives Arbeitsumfeld braucht, wird nicht glücklich in der Werbung.

Mit der provokativen Auflösung «Dann komm nicht zu uns» wird das bekannte «denk nicht an einen rosa Elefanten»-Prinzip bedient. Damit lässt man die Beworbenen noch lange an eine Karriere in der Kommunikationsbranche denken.

Konzeption und Umsetzung durch Agentur-Talente

Ganz nach dem Motto «vom Agenturnachwuchs für den Agenturnachwuchs der Zukunft» stammt die Kampagne aus der Feder von jungen Expertinnen aus den LSA-Agenturen: Terence Fuchs (Grafik, Serviceplan), Jasmine Jacot-Descombes (Text & Konzept, TBWA), Janna Löhr (Beratung, Wirz), Alina Biedermann (Text, TBWA), Dmitrij Vorburger (Media, OMD), Robin Schuler (Medienrealisation, Wirz), Besian Ademi (Motion Design, Wirz), Sandra Schäfer (Website, Maxomedia), Charline Gerber (Umsetzung für die Romandie, Agence Trio) Laurin Brüniger (PR, furrerhugi). (pd/wid)