Petra Dreyfus' Berufsweg prägen zwei Dinge: Zum einen verbrachte sie trotz Basler Wohnsitz einen Grossteil ihrer Karriere an der Limmat, zum anderen wechselte sie von der Welt der Marketingkommunikation ins Kreativbusiness. Nach ihrem Start bei Lowe GGK, wo sie Anfang der wilden Nullerjahre mit Martin Denecke, Mark Stahel und Kurt Schmid arbeitete, kam sie im Juli 2005 zu Wirz. Heute ist sie zusammen mit Livio Dainese Miteigentümerin und Co-CEO der mittlerweile ältesten Schweizer Agentur. Erstmals verrät sie auch, wie der legendäre Wichtel entstanden ist und warum sie Firmenlegende Jost Wirz bei ihrem Eintritt siezte.

Petra Dreyfus ist in Oberwil und Basel aufgewachsen, wo sie heute noch lebt. Sie machte eine Ausbildung zur Kommunikationsleiterin und absolvierte ein Wirtschaftsstudium in Zürich. Anschliessend kam sie in Basel in die Corporate-Communications- und Branding-Abteilung von ckdt, später Seiler DDB. Nach einem internen Wechsel in deren Unit für Marketingkommunikation startete sie im Jahr 2000 bei der Kreativagentur Lowe GGK in Zürich, der ehemaligen GGK Basel. Nach der Geburt ihrer beiden Söhne wurde sie 2005 Group Account Director bei Wirz, später Managing Director und ab April 2017 Co-CEO und Mitinhaberin. In dieser Funktion betreut sie viele namhafte Kunden wie Migros, Schweiz Tourismus oder die Suva.

Aus Anlass des Jubiläums schenkt der persönlich-Verlag – mit Unterstützung der Migros Supermarkt AG – dem ADC Switzerland, dem Club der führenden Kreativen, den Podcast «50 Jahre ADC». Darin berichten während des ganzen Jubiläumsjahres in 50 wöchentlichen Folgen Kreative, Auftraggebende oder Agenturinhabende über die Werbebranche und ihre eigene Karriere. Der Podcast ist auf unserer Website sowie auf allen gängigen Podcast-Plattformen – wie Spotify oder Apple Podcasts – verfügbar.

Credits Moderation: Matthias Ackeret; Produktion: Corinne Lüthi; Distribution: Christian Beck.