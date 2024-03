Der Pflegeberuf bei den Klientinnen und Klienten zu Hause biete ein breites fachliches Tätigkeitsfeld und viel Abwechslung, schreibt Spitex Schweiz. Es sei «ein einzigartiger Beruf mit Entwicklungspotenzial». Mit der neuen Kampagne und dem Claim «Gute Pflege heisst: … » will die Organisation gezielt auf diese Vielseitigkeit und fachliche Erfahrung sowie auf die Entfaltungsmöglichkeiten aufmerksam machen.

«Wir haben uns für einen auffallenden, frischen und durchaus auch humorvollen Auftritt entschieden», wird Marianne Pfister, Co-Geschäftsführerin von Spitex Schweiz, in der aktuellen Medienmitteilung zitiert. Im Zentrum der Kampagne steht die Botschaft ‹Gute Pflege heisst›. Verantwortlich für die Umsetzung ist die Berner Agentur Studio Thom Pfister. Die Kampagne startet mit sechs Sujets. Drei davon decken das Thema «Rekrutierung» und drei weitere das Thema «Image» der Spitex ab.Neben der Imagewerbung wolle man vor allem auch potenzielle Mitarbeitende ansprechen, heisst es weiter. Die Arbeit bei der Spitex habe sich über die letzten Jahre enorm weiterentwickelt. Die Organisation mit über 40’000 Mitarbeitenden befasse sich laufend mit aktuellen Themen wie Digitalisierung, Aus- und Weiterbildungen oder Entwicklungspotenzialen. «Die Kampagne zeigt diese Möglichkeiten und die Vielfalt auf», so Pfister weiter.Die Kampagne wird anfangs März 2024 lanciert und während der nächsten fünf Jahre zum Einsatz kommen. Rund 400 Spitex-Organisationen in der ganzen Schweiz werden die verschiedenen Kampagnensujets und Videos situativ einsetzen. Fokus bilden die zentralen Themen Fachwissen, Abwechslung, Flexibilität, Vertrauen, Innovation und Nähe.Spitex-Organisationen sind attraktive Arbeitgebende für Pflegefachkräfte. Sie bieten Ausbildungsplätze für junge Menschen oder Menschen, die mitten im Berufsleben stehen und einen Perspektivenwechsel suchen. Die Pflegesituationen mit zunehmender Komplexität ermöglichen es den Pflegefachpersonen, ihr Fachwissen anzuwenden und dieses stetig weiterzuentwickeln. Karriere, Familie und Freizeit unter einen Hut zu bringen, ist nicht immer einfach. Bei der Spitex ist dies möglich. Spitex-Organisationen bieten flexible Arbeitszeitmodelle, Weiterbildungsmöglichkeiten und abwechslungsreiche Tätigkeiten. Die Kampagne zeigt, dass Fachwissen, Abwechslung und Flexibilität zur Arbeit bei der Spitex gehören.Wenn Pflege zu Hause in den eigenen vier Wänden erfolgt, ist nebst fachlicher Kompetenz viel Fingerspitzengefühl gefragt. Darauf geht die Kampagne mit den Begriffen «Vertrauen, Innovation und Nähe» ein. Nebst der Rekrutierung von Fachkräften richtet sich die nationale Kampagne an bestehende und potenzielle Spitex-Klientinnen und -Klienten und ihre Angehörigen. Die Spitex ist eine nicht wegzudenkende Gesundheitsdienstleisterin mit breitem Angebot in allen Gemeinden der Schweiz.Nebst klassischer Grund- und Behandlungspflege deckt sie ein breites Leistungsangebot wie Kinderspitex, Onkologie und Palliative Care sowie ambulante psychiatrische Dienstleistungen ab und nimmt auch präventive Aufgaben wahr. Die Spitex ist eine wichtige Akteurin in der Gesundheitsversorgung und ist eng mit anderen Organisationen des Gesundheits- und Sozialwesens vernetzt. (pd/nil)