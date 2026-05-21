Publiziert am 21.05.2026

Paprika oder Nature: Bei den Zweifel Original Chips sind die Schweizerinnen und Schweizer seit Jahren klar positioniert. Diesen Umstand macht sich der Chiphersteller nun zunutze und macht aus einer alltäglichen Geschmacksfrage eine nationale Kampagne. Zur Eishockey-WM werden die Liebhaberinnen und Liebhaber der beiden Sorten zu Fans, die ikonischen Packungsfarben zu Teamfarben und die persönliche Vorliebe zum öffentlichen Statement.

Die Kampagne umfasst drei TV- und Online-Spots. Der Clip «Date with Dad» spielt auf der Couch vor dem Spiel, «Eintrittskontrolle» an der Sicherheitskontrolle vor dem Stadion und «Hockeyfans» mitten auf der Tribüne. Gemeinsam ist allen drei Spots, dass die Frage nach den besseren Chips selbst Freundschaften und Familien auf die Probe stellt – erzählt mit der für Zweifel typischen Selbstironie und bewusster Überhöhung der Snack-Rivalität.

Für die Kampagne hat Zweifel unter dem Namen «Zweifel Creatives» ein eigenes Kreativteam zusammengestellt. Von der ersten Idee bis zur Umsetzung arbeiteten die Marketing- und Kreativverantwortlichen des Unternehmens gemeinsam mit den Partnern Insighters und Marty–Trezzini.

«Wir sind nicht nur mit der Kampagne bewusst neue Wege gegangen, sondern auch bei ihrer Entwicklung. Die Grundidee entstand inhouse bei Zweifel. Gemeinsam mit starken Partnerinnen und Partnern wurde sie strategisch geschärft, zu einer eigenständigen Plattform weiterentwickelt und filmisch zum Leben erweckt», wird Jürg Brauchli, Head of Brand Communication bei Zweifel, in einer Mitteilung zitiert.

Die Kampagne ist seit letzter Woche on air. Der Hockey-Flight bildet dabei erst den Anfang: Im Verlauf des Jahres sollen weitere Sportmomente und alltägliche Snack-Situationen rund um Team Paprika und Team Nature folgen. (pd/cbe)