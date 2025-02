Publiziert am 13.02.2025

Der Valentinstag ist traditionellerweise der Tag des Blumenhandels. Das Garten-Center Meier bietet jedoch auch eine grosse Auswahl an einheimischen Pflanzen sowie spezielle Beratungen zum Thema Biodiversität und will den Tag der Liebe nutzen, um die Kundschaft für die Liebe zum nachhaltigen Gärtnern zu begeistern. Ingo Zürich kreierte dazu eine regionale Kampagne, welche die Artenvielfalt feiert.



«Maus», «Mausi» oder «Süssmaus»

Inspiriert von einem gesellschaftlichen Trend: Der Kosename «Maus» erlebt aktuell einen riesigen Hype auf Social Media und darüber hinaus. Er wird von vielen Menschen unabhängig vom Geschlecht verwendet. Alle nennen sich nur noch «Maus», «Mausi» oder «Süssmaus».

Statt dem allgegenwärtigen Kosenamen «Maus» bringt die Kampagne Alternativen aus der Schweizer Flora und Fauna ins Spiel – vom «Schönbär» über den «Scharfen Honigtäubling» bis zum «Frühlings Adonis» ist für alle etwas dabei. Das Garten-Center Meier setzt sich damit für mehr Artenvielfalt ein – bei den Kosenamen und im Garten.

Eine Social-Media-Kampagne bringt die schönsten Kosenamen mit kessen Chatverläufen in die Alltags-Kommunikation.

Massgeschneiderte Werbefilme in regionalen Kinos sorgen für zusätzliche Aufmerksamkeit.

Und Spots im lokalen Radio zeigen, wie schön die Kosenamen aus der Schweizer Artenvielfalt klingen.

Mit dem Kosenamenfilter auf TikTok findet man im Nu seinen persönlichen Kosenamen.

Charmante Kontaktanzeigen in lokalen Zeitungen flankieren die Kampagne.

Sämtliche Massnahmen verlinken auf die Website des Garten-Centers. Dort können alle ihre Lieblings-Kosenamen entdecken und mit persönlichen Grüssen zum Valentinstag beispielsweise via WhatsApp versenden. Zudem erfährt man, welche charmanten Geschöpfe sich hinter den im besten Sinne merkwürdigen Namen verbergen. Und an der «Woche für nachhaltiges Gärtnern» lernen Interessierte, wie sie im Garten mit den richtigen Samen, Pflanzen oder Stauden die heimische Biodiversität fördern können.

Die Kampagne wird auch am POS verlängert, auf Screens im Garten-Center und in Form von Samenpäckchen, die die Artenvielfalt im Garten fördern. Und natürlich an der «Woche für nachhaltiges Gärtnern»

Christian Rauser, Leiter Marketing beim Garten-Center Meier: «Der Valentinstag ist der perfekte Anlass, um über das Thema Biodiversität zu sprechen – indem wir die persönlichen Kosenamen mit der Liebe zur Artenvielfalt und zum nachhaltigen Gärtnern verbinden. Viele der Arten, die in der Kampagne vorkommen, wie den Frühlings-Adonis oder die Seidenhaarige Weide finden Sie auch in unserem Frühlings-Sortiment.»

Swen Morath, CEO und CCO bei Ingo Zürich: «Uns ist der wenig artenreiche Maus-Trend bei den Kosenamen (danke, liebe Kaulitz-Mäuse) aufgefallen – und dann eingefallen, dass die Liste der national prioritären Arten einige charmante Kosenamenalternativen bereithält. Bei den Umsetzungen haben wir auf überraschende Platzierungen in lokalen Medien gesetzt, um mit überschaubaren Mitteln für maximalen Impact zu sorgen.»