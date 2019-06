Inhalt und Form: Wie man zum allerbesten Job kommt

«Das macht XING»: Die Werbeagentur Inhalt und Form lanciert zusammen mit Xing Schweiz eine Awareness-Kampagne. Diese zeigt auf, wie man dank Xing zum Traumjob kommt. Auf der Suche nach dem passenden Job geben sechs Protagonisten Antwort auf die Frage «Was macht denn Xing für mich?».

Mittels digitalen Werbemitteln werden Inhalte, Funktionen und Werkzeuge in Szene gesetzt, die Xing seinen Nutzern und insbesondere Stellensuchenden zu diesem Zweck bietet: Kostenfreier Zugang zu Arbeitgeber-Bewertungen, Lohnvergleich, Tipps und Ratgeber sowie ein individuell durchsuchbares Stellenportal. Die Kampagne wird von Ende Mai bis Mitte Juni über Display Ads, Social Media und Digital Out of Home in der ganzen Deutschschweiz ausgespielt.

Verantwortlich bei Xing: Sabina Neuhaus (Gesamtverantwortung), Valeria Happel (Junior Marketing Managerin), Xenia Waltenspül (Studentin Marketing); verantwortlich bei Inhalt und Form: Dominik Stibal (CEO), Karin Estermann (Executive Creative Director), Marcus Josty (Creative Director), David Hugentobler (Creative Director Text), Lukas Maisel (Text/Konzept), Mato Bilic (Animation und Grafik), Manuela Marty (Projektleitung); Regie und Produktion: Rico Rosenberger, Rosenberger Photography. (pd/cbe)