Freundliche Grüsse: Wohnglück für alle ermöglichen

Publiziert am 04.09.2024

Auf ImmoScout24 ist das persönliche Wohnglück nie weit entfernt, wie die Immobilienplattform mit einer neuen schweizweiten Werbekampagne auf eine charmante Weise aufzeigt. Dazu wird der Umfang und die Vielfalt des Angebots auf ImmoScout24 inhaltlich und visuell dramatisiert dargestellt.

Die Zürcher Kreativagentur Freundliche Grüsse hat die Kampagne kreiert und umgesetzt, wie es in einer gemeinsamen Mitteilung heisst. Die Spots richten sich dabei an Menschen in verschiedenen Lebensphasen – von jungen Paaren über Pendlerinnen und Pendler bis hin zu Naturverbundenen. Die Spots zeigen, dass ImmoScout24 dank der grossen Auswahl für jede dieser Phasen die passende Wohnlösung bietet.

Hier setzt die Kampagne an und arbeitet mit einer simplen und offenen Text- und Erzählform, die Menschen in bestimmten Lebenssituationen mögliche Wohnlösungen präsentiert. In den Filmen steht das Sofa abstrahiert für das Wohnglück. Die Geschichten drehen sich immer auf oder um dieses Möbelstück herum, zu dem in kurzen Szenen des Lebens das individuelle Wohnglück thematisiert wird. Mit einer Kamerafahrt durch die Decke und weiter mit einer Drohnenfahrt über die Häuser hinweg wird laut Mitteilung «auf clevere Art und Weise» dramatisiert, dass es noch ganz viele weitere interessante Wohnobjekte gibt, die auf ImmoScout24 zu finden sind.

Die neuen Spots wurden von Joel Cruz umgesetzt, einem jungen Regisseur und Kreativen mit globaler Erfahrung, der die letzten Jahre als creative Mastermind bei Google Tokio gewirkt hat. Die schweizweite Kampagne wird digital über sämtliche Kanäle und Werbemittel ab Anfang September 2024 ausgerollt. (pd/cbe)