USP Partner: 700 Pizzen für die Creator-Szene

Publiziert am 12.11.2026

Am 27. Oktober traf sich die Schweizer Influencer- und Creator-Szene im Kongresshaus Zürich zur Verleihung des Smile Swiss Influence Award. Dr. Oetker nutzte den Anlass, um «Suprema» einem Publikum aus Content Creators näherzubringen. Statt eines klassischen Tastings setzte die Marke auf ein Aktivierungskonzept, das das Produkt mit einem persönlichen Erlebnis verbinden und Anlässe für Inhalte auf Social Media schaffen sollte. Das schreibt USP Partner in einer Mitteilung vom Donnerstag.

Im Zentrum stand eine Pizza-Bar im «Suprema»-Look. Sie war in eine italienisch inspirierte Kulisse mit Olivenbäumen und Zutaten eingebettet. Dazu porträtierte eine Speed-Portrait-Künstlerin Gäste innerhalb weniger Minuten auf Papier. Die Idee nimmt Bezug auf den Markenclaim «This One is for you» und war laut Agentur als analoger Kontrapunkt zur digitalen Welt der Influencer gedacht. Gemäss Mitteilung teilten zahlreiche Gäste ihre Porträts auf den eigenen Kanälen, Zahlen dazu nennt die Agentur nicht. Zum Mitnehmen gab es zudem ein Goodie Bag.

Insgesamt wurden am Anlass rund 700 Pizzen aufgebacken und serviert. Darunter war auch die neue Sorte «Suprema Salame Romano», die wenige Tage zuvor in der Schweiz lanciert worden war. Neben der Pizza-Bar setzte USP zwei mobile Serving-Stationen auf verschiedenen Etagen des Kongresshauses ein. Ein eigenes Zubereitungs- und Logistikkonzept sollte die Versorgung der Ausgabestellen sicherstellen.

Die Agentur übernahm in Zusammenarbeit mit dem Team von Dr. Oetker die Planung aller Aktivierungselemente und die operative Arbeit vor Ort. Dazu gehörten die Gestaltung der Fläche, Personal und Infrastruktur sowie Zubereitung und Logistik der Pizzen. Die Umsetzung ist in einem Aftermovie dokumentiert. (pd/cbe)