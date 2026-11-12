Andermatt: Anna Siroka übernimmt Marketing

Publiziert am 12.11.2026

Anna Siroka kommt aus der Schweizer Luxushotellerie. Sie bringt Erfahrung aus Häusern der Swiss Deluxe Hotels mit, darunter das Gstaad Palace und The Dolder Grand. Bei AHM verantwortet sie das Destinationsmarketing, die Markenstrategie und die PR-Kommunikation. Im Fokus stehen laut Mitteilung eine klar erkennbare Markenidentität und integrierte Kampagnen, welche die Hotel-, Gastronomie- und Lifestyle-Angebote Andermatts verbinden.

Siroka berichtet direkt an Chief Commercial Officer Toan Ly. Gleichzeitig mit ihr treten Dora Major als Head of Revenue & Distribution und Quentin Hay als Head of Strategic Partnerships & Key Accounts an. AHM will damit Marketing, Vertrieb und Partnerschaften enger zusammenführen.

AHM bündelt die Hospitality-Angebote der Andermatt Swiss Alps Gruppe. Dazu gehören die Hotels The Chedi Andermatt, Radisson Blu Reussen und The Alpinist, die Andermatt Alpine Apartments, die Andermatt Konzerthalle, der Golfplatz sowie Gastronomie- und Retailangebote. (pd/cbe)