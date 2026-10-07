Publiziert am 07.10.2026

Nestlé geht eine mehrjährige internationale Marketingpartnerschaft mit der nordamerikanischen Basketballliga NBA ein. Die Zusammenarbeit erstreckt sich über 21 Märkte auf vier Kontinenten und ist laut dem Nahrungsmittelkonzern die bislang grösste internationale Markenkooperation des Unternehmens.

Im Rahmen der Partnerschaft werden die Nestlé-Marken Milo, Nescau und Nesquik ab Anfang 2027 offizielle Partner der NBA. Geplant sind unter anderem gemeinsame Aktivitäten bei Nachwuchsprogrammen der Basketballliga sowie bei ausgewählten NBA-Veranstaltungen.

Zudem sollen die NBA und ihre Marken bei Verkaufsaktionen von Nestlé zum Einsatz kommen. Vorgesehen sind etwa NBA-Logos auf Verpackungen sowie Gewinnspiele für Eintrittskarten und Fanartikel.

Angaben zum finanziellen Umfang machte Nestlé zunächst nicht.

Die Partnerschaft startet am 1. Januar 2027 unter anderem in den USA, Kanada, Brasilien, Deutschland, Frankreich und Grossbritannien. Die Philippinen kommen im Oktober 2027 hinzu.

Die NBA ist die wichtigste professionelle Basketballliga Nordamerikas und eine der weltweit bekanntesten Sportligen. In ihr spielen 30 Teams, davon 29 aus den USA und mit den Toronto Raptors eines aus Kanada. Die Liga wurde 1946 gegründet und hat sich mit Stars wie Michael Jordan, LeBron James oder Stephen Curry zu einer global vermarkteten Sportmarke entwickelt. (awp/sda/cbe)