Publiziert am 09.11.2026

Die Veranstalterin der 39. Auto Zürich hat am Montag 78'913 Besucherinnen und Besucher für die Messetage vom 5. bis 8. November gemeldet, erstmals über 70'000. 2025 hatte sie 68'053 verkaufte Tickets ausgewiesen, damals ebenfalls ein Rekord.

Am Media Day vor der Eröffnung waren über 300 Medienschaffende akkreditiert, im Vorjahr rund 400. Vorgestellt wurden 25 Premieren, 2025 waren es 27. An der Voreröffnung mit Bundesrat Albert Rösti nahmen rund 4900 geladene Gäste teil.

Nach eigenen Angaben ist die Auto Zürich zum sechsten Mal in Folge gewachsen. «Die Menschen wollen Autos sehen, vergleichen und erleben», lässt sich Präsident Karl Bieri in der Mitteilung zitieren. Er wertet den Zuspruch als Signal an Importeure und Handel. In Genf hatte die Stiftung des Autosalons im Mai 2024 das Aus der Messe bekannt gegeben, unter anderem wegen des mangelnden Interesses der Hersteller.

Vertreten waren 72 Marken mit über 100 Neuheiten und Premieren, laut der Veranstalterin so viele wie nie zuvor. 2025 hatte sie 70 Markenauftritte gezählt. Für begleitete Testfahrten mit 48 Elektromodellen gingen 2384 Buchungen ein.

Hauptpartner der Messe ist die Plattform carmarket.ch, weitere Partner sind unter anderem Blick und TeleZüri. Die 40. Ausgabe findet vom 4. bis 7. November 2027 statt. (pd/nil)