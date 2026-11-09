Ab 2027 ist Julius Bär Presenting Partner der Swiss Indoors Basel. Das schreibt die Bank in einer Medienmitteilung vom 9. November. Sie erscheint dann im offiziellen Logo und Branding des Turniers und wird auf dem Platz sichtbar sein. Hinzu kommen Hospitality-Angebote für Kunden und Gäste.

Von 1994 bis 2010 hiess das Turnier Davidoff Swiss Indoors. Der Schriftzug des Titelsponsors stand auch im Logo. Gesetzliche Vorgaben beendeten das Engagement der Tabakmarke. Seit 2011 trägt der Anlass keinen Sponsor mehr im Namen. Wie SRF 2017 berichtete, waren die Veranstalter seit dem Ausstieg von Davidoff auf der Suche nach einem neuen Titelsponsor.

Das Engagement in Basel ist Teil einer mehrjährigen Vereinbarung mit der Association of Tennis Professionals (ATP). Julius Bär wird erster «Official Wealth Management Partner» der Tour und erster offizieller Partner des «ATP Coaches Programme». CEO Stefan Bollinger spricht in der Mitteilung von einer «ATP-Tour-Partnerschaft ab 2027». Die Bank wird an vier weiteren Turnieren als Sponsor präsent sein: in Santiago de Chile, München, Mallorca und Tokio.

Das «ATP Coaches Programme» unterstützt nach Angaben der Bank mehr als 230 Coaches, unter anderem mit Weiterbildung und Vermarktung. Julius Bär wird die Auszeichnungen «ATP Coach of the Month», «Coach Spotlight» und «Coach of the Year» präsentieren. (pd/nil)