Publiziert am 09.11.2026

Das personalisierte Mailing ging gemäss einer Mitteilung der Agentur Schläfle Trittibach an ausgewählte bestehende und mögliche Kunden von Esslinger. Das Unternehmen mit Sitz in Brüttisellen ZH ist auf Tiefbau und Umbauten spezialisiert. Zum Angebot gehören auch Belagsarbeiten auf Strassen, Plätzen und Flurwegen.

Die Sendung enthält eine dunkle Grand-Cru-Schokolade, die Aeschbach Chocolatier eigens hergestellt hat. Ihre Oberfläche erinnert an die Struktur eines Strassenbelags, eingeprägt ist das Logo von Esslinger. Auf der Verpackung steht «Ein kleiner Vorgeschmack». Eine beigelegte Broschüre stellt die Belagsarbeiten der Baufirma vor. (pd/nil)