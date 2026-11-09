Publiziert am 09.11.2026

In einer Umfrage von Demoscope im Auftrag von Blackfridaydeals.ch gaben 65 Prozent der Befragten an, an Shoppingtagen wie dem Black Friday oder dem Singles Day Schweizer Händler zu bevorzugen. Im Vorjahr waren es bei gleicher Fragestellung 56 Prozent. Insgesamt bevorzugen 7 Prozent ausländische Shops, bei den 15- bis 34-Jährigen sind es 17 Prozent, bei den Personen ab 55 Jahren 3 Prozent. Befragt wurden 1013 Personen ab 15 Jahren in der Deutsch- und der Westschweiz.

Für den Singles Day erwartet das Portal im Schweizer Onlinehandel einen Umsatz von rund 65 Millionen Franken, fünf Millionen weniger als im Vorjahr (persoenlich.com berichtete). Immer weniger Schweizer Shops böten eigene Aktionen an und konzentrierten ihre Rabatte auf den Black Friday. Das Wachstum chinesischer Plattformen wie Temu, AliExpress und Shein dürfte dies nicht mehr auffangen. «Die Kundschaft möchte bei Schweizer Shops einkaufen, doch diese machen kaum noch Angebote. Gleichzeitig locken chinesische Plattformen das ganze Jahr mit tiefen Preisen, und so sticht der Singles Day auch bei ihnen weniger heraus. Insgesamt verliert der Tag in der Schweiz dadurch an Bedeutung», lässt sich Julian Zrotz, der Blackfridaydeals.ch betreibt, in der Mitteilung vom Montag zitieren.

Die Umfrage bezieht sich allerdings auf Shoppingtage allgemein. Offen bleibt, ob die Kundschaft ihre Vorliebe für Schweizer Händler am Black Friday auslebt. (pd/nil)