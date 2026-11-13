Glattzentrum: Clavadetscher übernimmt Management-Betrieb

Publiziert am 13.11.2026

Beim Glattzentrum in Wallisellen kommt es zu einer Neuordnung der Betriebsführung: Swiss Life Asset Managers verkauft den Center-Management-Betrieb im Rahmen eines Management Buy-outs an den langjährigen Geschäftsführer Rageth Clavadetscher und Vanessa Clavadetscher. Die beiden werden das Einkaufszentrum künftig über die neu gegründete Glatt Management AG führen. Dies vermeldet das Onlineportal zueriunterland24.ch. An der operativen Spitze bleibt damit Kontinuität gewahrt. Rageth Clavadetscher ist seit vielen Jahren für das Glattzentrum tätig und hat dessen Entwicklung massgeblich mitgeprägt. Vanessa Clavadetscher verfügt über Erfahrung in der Vermietung von Ladenflächen sowie in der Zusammenarbeit mit Detailhandels- und Gastronomiebetrieben.

Mehr als ein Arbeitsplatz

Die neue Gesellschaft wird voraussichtlich sämtliche rund 40 Mitarbeitenden übernehmen, die heute für das Einkaufszentrum tätig sind. Für das Team soll sich damit nichts ändern. «Das Glattzentrum ist für mich weit mehr als ein Arbeitsplatz», lässt sich Rageth Clavadetscher zitieren. Er freue sich darauf, gemeinsam mit Vanessa und dem bestehenden Team die Zukunft des Einkaufszentrums weiterzugestalten. Vom Verkauf nicht betroffen ist die Immobilie selbst. Swiss Life Asset Managers bleibt Eigentümerin des Glattzentrums und wird künftig mit der Glatt Management AG als Betreiberin zusammenarbeiten. Die Vereinbarung wurde am 30. Oktober unterzeichnet. Der Vollzug ist per 1. Januar vorgesehen. Über den Kaufpreis haben die Parteien Stillschweigen vereinbart. (ma)