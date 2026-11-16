Publiziert am 16.11.2026

Dass PostFinance und das Frauenmagazin Annabelle zusammenspannen, ist das Werk der Agentur Sir Mary. Die Idee brachte sie laut einer Mitteilung bereits im Pitch um den Etat für das Gleichstellungsengagement der Bank aufs Tapet. Sir Mary ist seit Anfang 2025 Leadagentur von PostFinance (persoenlich.com berichtete). Vorher hatte PostFinance mit «RealTalk by PostFinance» eine eigene Plattform zum Thema betrieben.

Unter dem Leitgedanken «Fortschritt braucht Vorbilder» sind mehrere Folgen des Podcasts «Queens» entstanden. Darin spricht Annabelle-Chefredaktorin Barbara Loop mit Frauen wie Beatrice Tschanz. Dazu kommen eine Interviewserie und die Veranstaltungsreihe «Soirée». Nach dem Auftakt am 16. September im Kunsthaus Zürich fand die zweite Ausgabe am 11. November im Zentrum Paul Klee in Bern statt (Bild unten). Der Comedian Michael Elsener, die Autorin Seraina Kobler, die Alpinistin und Pflegefachfrau Sandra Christen und der Psychiater Gregor Hasler diskutierten dort darüber, wie man richtige Entscheidungen trifft.

PostFinance begründet das Engagement mit der Wirkung von Vorbildern. Man wolle ihnen «Raum und Reichweite» geben, damit andere sähen, was möglich sei, sagt Fabian Kupferschmid, zuständig für Sponsoring und Events, in der Mitteilung. Für Sir Mary ist das Projekt ein Beispiel für das eigene Angebot, Marken mit passenden Medien zu verbinden. «Wenn Marke und Medium zusammenpassen, gewinnen alle: die Marke an Glaubwürdigkeit, das Medium an Spielraum und das Publikum an Inhalten, die es weiterbringt», lässt sich Anna Jakrlin, Senior Digital Strategist bei Sir Mary, zitieren.

Der Podcast ist als «unterstützt von PostFinance» gekennzeichnet. Bei Annabelle ist neben der Chefredaktion auch die Leiterin Commercial Content beteiligt. Loop betont in der Mitteilung, es entstünden Inhalte, hinter denen die Redaktion voll stehen könne. (pd/nil)