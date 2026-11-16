Publiziert am 16.11.2026

Die Agentur Komet hat für Inobat eine neue Serie von rund 30 Social Videos umgesetzt, teilt sie mit. Im Mittelpunkt steht wie in den Vorjahren die Kampagnenfigur «Battery Man», die zum Recycling leerer Batterien und Akkus aufrufen soll.

Inobat ist das Schweizer Rücknahmesystem für Batterien und Akkus, das nach Angaben der Agentur im Auftrag des Bundesamts für Umwelt (BAFU) betrieben wird. Die Figur «Battery Man» tritt seit 2012 in Kampagnen für das Batterierecycling auf. Sie zeigt sich in einem grün-gelben Ganzkörperanzug.

Englisch für gemeinsame Ansprache

Der Recycling-Superheld spricht in seinen Social-Media-Videos auf Englisch. «Die Sprache ist Teil seiner Persönlichkeit und seines internationalen Superhelden-Charakters», erklärt Corinne Hert, Co-Besitzerin von Komet, auf Anfrage. Gleichzeitig sei Englisch nahe an der Lebenswelt der Kernzielgruppe der 15- bis 29-Jährigen. Ein weiterer Grund für die Entscheidung sei die schweizweite Verständlichkeit. «Mit Englisch erreichen wir Jugendliche und junge Erwachsene über alle Sprachregionen hinweg und schaffen eine gemeinsame Ansprache», so Hert weiter.







Mit den Kampagnen will Inobat erreichen, dass mehr leere Batterien und Akkus zurückgegeben werden. Dadurch sollen Sekundärrohstoffe wie Zink, Nickel oder Lithium zurückgewonnen werden. Die Videos rufen dazu auf, leere Batterien in einem «Battery-Bag» zu einer der schweizweit rund 11'000 Sammelstellen oder zu einem Verkaufspunkt zu bringen.

Die Videos zeigen «Battery Man» in seiner gewohnten Rolle. Teilweise greifen sie saisonale Themen oder aktuelle Trends auf. Gemeinsam ist ihnen laut Komet die Inszenierung eines fiktiven Testimonials, das bewusst als solches erkennbar ist und mit Selbstironie arbeitet. (pd/spo)