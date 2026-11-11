Suisse Podcast: Eigener Marktplatz für Werbung

Publiziert am 11.11.2026

Betreiberin von Suisse Podcast Connect ist die Podcast-Produktionsagentur Audiokanzlei von Dino Giglio. Sie will damit Produzierende ansprechen, die sich nicht an ein Medienhaus binden wollen. Die Plattform ergänzt das Verzeichnis von Suisse Podcast, in dem laut Mitteilung über 800 Schweizer Podcasts gelistet sind.

Wer ein Profil anlegt, übernimmt seinen Podcast aus dem Verzeichnis und ergänzt Zielgruppe, Reichweite, Themen und Werbeformen. Nach einer Prüfung wird der Podcast für Kampagnen vorgeschlagen. Preise und Werbeformen legen die Podcasterinnen und Podcaster selbst fest, über jede Anfrage entscheiden sie «ohne Annahmepflicht». Die Audiokanzlei sucht die Werbepartner, plant die Kampagnen und rechnet sie ab. Werbekunden erhalten Beratung, Mediaplan und Reporting aus einer Hand.

Grundlage für das Angebot seien eine Analyse des Schweizer Podcast-Marktes und zahlreiche Gespräche, sagt Giglio, Gründer und CEO der Audiokanzlei. Viele, oft junge Podcastschaffende wollten sich demnach nicht an einen Medienkonzern binden und wirtschaftlich autonom bleiben. «Und doch fällt vielen die Monetarisierung ihrer Podcasts schwer», lässt sich Giglio in der Mitteilung zitieren. Die Plattform sei unabhängig von den grossen Medienhäusern «mit Eigeninteressen für ihr Portfolio».

Wer sich registriert, erhält zudem ein Stimmrecht bei den Suisse Podcast Awards, Gratis-Workshops in der Suisse Podcast Academy und Tickets für das Suisse Podcast Festival. Auf Wunsch wird der eigene Podcast auch über den DAB+-Sender von Suisse Podcast ausgestrahlt. Mit der Vermarktungsplattform sei das Angebot nun vollständig, sagt Giglio: «Wir können nun tatsächlich das Podcast-Universum zu 360 Grad abdecken und Gatekeeper zur Schweizer Podcastszene sein.»

Zum Start erscheint ein gleichnamiger Podcast. Die Journalistinnen Mirja Gabathuler und Charlotte Theile («Elephant in the room») sprechen darin mit Gästen aus der Podcast-Ökonomie, mit Fokus auf die Werbewirtschaft. Damit ergänzen sie das Moderationsteam von Suisse Podcast um Stephan Lendi.

Die nächsten Suisse Podcast Awards finden am 25. März 2027 im KinoKoni in Zürich statt. (pd/cbe)