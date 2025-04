Jung von Matt Impact: Einstieg bei The Generation Media

Publiziert am 10.04.2025

Jung von Matt Impact beteiligt sich an The Generation Media. Durch den Schulterschluss der beiden Zürcher Mediaagenturen sollen Kundinnen und Kunden künftig von einer integrierten Beratung und Umsetzung über alle Kanäle hinweg profitieren, heisst es in einer Mitteilung, die persoenlich.com exklusiv vorab vorliegt. Während Jung von Matt Impact digitales Marketing einbringe, steuere The Generation Media einen All-Media-Ansatz bei.

Obwohl Jung von Matt Impact bereits zuvor klassische Medienkanäle bedient hatte, lag der Fokus klar auf Digital Media. Mit der Beteiligung werden die Kompetenzen im klassischen Medienbereich nun deutlich verstärkt. Das Ziel: sämtliche Mediendisziplinen aus einer Hand anzubieten.

Beide Unternehmen behalten ihren «Boutique-Charakter», die Teams sowie die zwei Standorte bei. «Boutique + Boutique = immer noch Boutique», erklärt Benjamin Herz, Managing Partner bei Jung von Matt Impact, in einem persoenlich.com-Interview. «Die Teams arbeiten weiterhin in derselben Zusammensetzung an den bisherigen Standorten. Auch in neuer Teamstärke bleiben wir sehr persönlich.»

Im Rahmen des Zusammenschlusses wird Matthias Städeli neuer Geschäftsführer von The Generation Media, während Gründerin Petra Kreussler weiterhin Präsidentin des Verwaltungsrates bleibt. «Jung von Matt Impact ist wie The Generation Media ganz dem Kund:innenerfolg verpflichtet. Der Anspruch jeden Tag höchste Qualität zu generieren, verbindet uns», wird Kreussler in der Mitteilung zitiert. «Mit Jung von Matt Impact hat The Generation Media den idealen Partner für die Zukunft gefunden.»

Herz ergänzt: «Wir verbinden mit diesem Schritt zwei Mediaagenturen so, dass sie sich in ihren Leistungen für unsere Kund:innen ideal ergänzen: Das digitale Power House Jung von Matt Impact mit dem All-Media-Ansatz von The Generation Media».

Bereits heute werden laut eigenen Angaben über zehn Kundenmandate agenturübergreifend und über digitale sowie analoge Kanäle hinweg gemeinsam betreut. Das Team umfasst insgesamt 27 Expertinnen und Experten mit langjähriger Erfahrung in ihren jeweiligen Disziplinen. (pd/cbe)