Publiziert am 19.11.2026

Kimi Antonelli fährt in Weiss, George Russell in Türkis. Die beiden Töne stehen für die zwei Erscheinungsbilder der «Big Pilot’s Watch Perpetual Calendar Ceralume», wie es in einer Mitteilung von IWC heisst. Bei Tageslicht ist die Uhr weiss und grau, im Dunkeln leuchtet sie blau.

IWC wirbt damit für ein Modell, das die Marke im April an der Uhrenmesse Watches and Wonders in Genf vorgestellt hat. Es ist ihre erste Uhr aus Ceralume und auf 250 Exemplare limitiert. Die Leuchtkeramik stammt aus der hauseigenen Entwicklungsabteilung XPL und verbindet Keramikpulver mit Leuchtpigmenten der Marke Super-LumiNova.

Das Rennen auf dem Las Vegas Strip beginnt am Samstag um 20 Uhr Ortszeit, in der Schweiz ist es dann Sonntag, 5 Uhr. IWC ist seit 2013 offizieller Engineering-Partner des Teams, das in dieser Saison bereits beide Titel gewonnen hat. Antonelli wurde Anfang November in Mexiko-Stadt mit 20 Jahren der jüngste Weltmeister der Formel-1-Geschichte. Eine Woche später sicherte sich Mercedes in São Paulo den neunten Konstrukteurstitel, den ersten seit 2021. (pd/nil)