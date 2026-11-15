Micasa: Für 850'000 Franken unbezahlte Rechnungen

Publiziert am 15.11.2026

Gegen das ehemalige Migros-Möbelhaus Micasa sind laut Informationen der SonntagsZeitung Forderungen von 850'000 Franken offen. Gegen einige Betreibungen erhob Micasa Rechtsvorschlag, andere wurden erst gerade eingeleitet, wie die Zeitung basierend auf einem Betreibungsregisterauszug von Anfang November schrieb.

Kürzlich übernahm eine Investorengruppe um den Logistik-Unternehmer Toni Shala die Möbelhauskette. Einige Einträge im Auszug stammten aus der Zeit vor der Übernahme, andere aus den Monaten Oktober und November, schrieb die SonntagsZeitung.

Mehrere Firmen mit offenen Rechnungen hätten noch nichts von den neuen Eigentümern gehört. «Micasa wird sich innerhalb Ihrer Frist nicht zu den offenen Fragen äussern können», teilte eine Agentur im Auftrag der Möbelhauskette der SonntagsZeitung mit. (sda/spo)