Publiziert am 16.11.2026

Die Revier Hospitality Group sucht einen «Revier Scout», wie sie in einer Mitteilung schreibt. Die ausgewählte Person muss in der Wintersaison mindestens fünf der sieben Revier-Hotels in der Schweiz und in Österreich besuchen. Zu jedem Aufenthalt liefert sie Fotos, Videos und kurze Erlebnisberichte, die sich direkt veröffentlichen lassen. Professionelle Erfahrung in der Produktion solcher Inhalte stehe nicht im Vordergrund, schreibt das Unternehmen. Gefragt seien eine Affinität zu den Bergen und ein Gespür für gute Geschichten.

Dafür erhält die Person die Flatrate «All You Can Sleep» für alle Hotels der Gruppe. Im regulären Verkauf kostet sie laut revierhotels.com ab 1999 Franken, für zwei Personen im Doppelzimmer und ohne Frühstück. Die Begleitperson darf bei jedem Aufenthalt wechseln. Ein Aufenthalt dauert höchstens vier Nächte, danach sind zwei Nächte Pause vorgeschrieben. Gebucht werden kann frühestens zwei Tage vor der Anreise und nur, wenn Zimmer frei sind. Die Anreise und alle weiteren Ausgaben bezahlt die Person selbst.

Getestet hat Revier die Flatrate im Winter 2024/25 im Hotel in Saas-Fee, wie tageskarte.io berichtete. Inzwischen gibt es sie für einzelne Häuser und für die ganze Gruppe. Bewerben können sich Interessierte aus dem In- und Ausland bis zum 24. November. (pd/nil)