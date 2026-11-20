Publiziert am 20.11.2026

Mit 5397 gültigen Unterschriften wurde die 5000er-Hürde übertroffen. Die Initiative verstosse weder gegen übergeordnetes Recht noch sei sie offensichtlich undurchführbar, schrieb die Stadtregierung.

Das Volksbegehren verlangt, dass sogenannte Fremdreklame auf dem gesamten Stadtgebiet nicht mehr bewilligungsfähig ist (persoenlich.com berichtete). Als Fremdreklame gelten zum Beispiel kommerzielle Plakate, Leuchtreklamen und digitale Werbebildschirme. Der Gemeinderat hat zwölf Monate Zeit, sich zum Anliegen zu äussern und dem Stadtrat einen Antrag zu stellen.

Lanciert worden war die Initiative von linken Parteien und konsumkritischen Organisationen, darunter die Alternative Linke (AL), die Juso sowie die Grün-Alternative Partei. Bei der Einreichung hatte das Initiativkomitee nach eigenen Angaben über 6300 Unterschriften bei der Stadtkanzlei abgegeben.

Der Stadtrat war letztes Jahr davon abgekommen, ein umfassendes Werbeverbot auf dem Stadtgebiet zu fordern. Die Ratsmehrheit verwies auf die finanziellen Konsequenzen: Würde Werbung im Aussenraum in Bern verboten, entgingen der Stadt jährlich rund fünf Millionen Franken. Nach dem Stadtratsentscheid wurde die Initiative lanciert. (sda/cbe)