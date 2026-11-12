Publiziert am 12.11.2026

Das Projekt heisst «7 Ways to Explore Switzerland: The Creator Residency» und ist bereits Mitte August gestartet. Es läuft vorerst ein Jahr, eine Verlängerung ist möglich. Die Creators wurden über eine Ausschreibung ausgewählt. Sie besuchen die Schweiz mehrmals, verteilt über alle vier Jahreszeiten.

Jedes Format hat eigene Köpfe: Daniel Steiner zeigt «Mapping Switzerland», Marco Gurtner «This is not a travel show», Marta Geadas Durán und João Amorim «Challenge accepted». Von Sylvia Pańszczyk stammen «The Swiss outdoor diaries», von Adrien Delfino «Painting Switzerland», von Jake Frew und Shaffer Nickel «Say cheese, a portrait of Switzerland». Dazu kommt «SoundScape of Switzerland» mit diversen Künstlerinnen und Künstlern. Gezeigt werden auch weniger bekannte Orte und Angebote ausserhalb der Hauptsaison. Destinationen mit dem Label Swisstainable werden bei der Auswahl bevorzugt.

Nach eigenen Angaben folgen Schweiz Tourismus auf YouTube über eine Million Menschen. Mit den wiederkehrenden Inhalten will die Organisation das Publikum längerfristig an den Kanal binden. «Auf YouTube hängt nachhaltiger Erfolg von der Schaffung eines wiedererkennbaren und lebendigen redaktionellen Universums ab – dafür brauchen wir Persönlichkeiten mit einer eigenen Handschrift und einzigartigen Geschichten», lässt sich CMO André Hefti in der Mitteilung zitieren.

Umgesetzt wird das Projekt zusammen mit Destinationen und nicht näher genannten strategischen Partnern. Eine Agentur war nicht involviert, wie Jean-Claude Raemy, Leiter Unternehmenskommunikation, auf Anfrage von persoenlich.com sagt. Schweiz Tourismus habe das Konzept selbst erstellt, die Ausschreibungen durchgeführt und die Aufträge erteilt. Zum Budget und zur bisherigen Reichweite enthält die Mitteilung keine Angaben. (pd/cbe)