Herr Flückiger, warum stellt die IAB ausgerechnet das Thema Marktmacht ins Zentrum der DEX26?

Urs Flückiger: Die digitale Werbung eignet sich besonders gut für den Einsatz von KI. Der Werbeeinkauf, die Zielgruppenansprache und Teile der Kampagnenoptimierung sind seit Jahren automatisiert. Generative KI kann nun auch bei Strategie, Kreation und Planung helfen. Agentische Systeme können darüber hinaus Aufgaben über mehrere Schritte hinweg ausführen, etwa Angebote vergleichen und einen Einkauf vorbereiten. Dadurch kann ein Werbetreibender Kosten sparen. Gleichzeitig kann eine Agentur unter Honorardruck geraten oder eine Plattform mehr Kontrolle über die Buchung gewinnen. Für uns als IAB beginnt die Debatte deshalb bei der Ökonomie. Wer investiert in diese Systeme? Welche Geschäftsmodelle werden dadurch profitabler? Unser Referent Daniel Knapp, Chief Economist bei IAB Europe, gibt mit seiner Keynote zum digitalen Werbemarkt den Rahmen vor.

Herr Radelfinger, Sie haben auch Ladina Heimgartner von Ringier eingeladen. Inwiefern sind Medien von den neuen Veränderungen betroffen?

Martin Radelfinger: Über Suchmaschinen und soziale Medien fanden Menschen bislang zu Artikeln auf den Websites der Verlage. Diese Besuche konnten Werbeerlöse bringen oder zu Abonnements führen. Ein KI-Assistent kann Informationen aus mehreren Artikeln so zusammenfassen, dass die Nutzer ihre Antwort erhalten, ohne eine der ursprünglichen Websites zu öffnen. Der Journalismus behält seinen Wert für die Antwort. Der Verlag hat aber unter Umständen weniger Möglichkeiten, die Recherche zu finanzieren. Ladina Heimgartner verbindet als Präsidentin der WAN-IFRA und CEO von Ringier Medien Schweiz die internationale Verlagsperspektive mit der Schweizer Praxis. Ihre Keynote und das anschliessende Kamingespräch bringen uns zu einem Widerspruch, der gleichzeitig als grosse Chance für Publisher zu werten ist.

Inwiefern?

Radelfinger: KI-Anbieter brauchen verlässliche, eigenständig recherchierte Informationen. Wenn ihre Dienste den Verlagen den Zugang zum Publikum erschweren, kann die Finanzierung genau dieser Informationen leiden. Darum sind Quellenangaben, nachvollziehbare Nutzung, Lizenzen und Vergütung zentrale Fragen. Werbetreibende haben ebenfalls ein Interesse daran. Sie brauchen eine Vielfalt journalistischer Umfelder, in denen sie ihr Publikum erreichen können. Ladina Heimgartner zeigt auf, welche Opportunitäten sich für Publisher durch die gegenwärtige Transformation eröffnen.

Herr Flückiger, kann die IAB überhaupt etwas dazu beitragen, wenn Publisher, Agenturen und Plattformen unterschiedliche Interessen verfolgen?

Flückiger: Als IAB Switzerland können wir diese Akteure an einen Tisch bringen und konkret machen, wo sie gemeinsame Regeln brauchen. Technische Standards sind ein gutes Beispiel. Wenn ein KI-Agent Werbeangebote vergleichen soll, muss er Angaben zu Formaten, Verfügbarkeit und Buchungsbedingungen über verschiedene Anbieter hinweg verarbeiten können. Werbetreibende brauchen zudem Klarheit darüber, anhand welcher Kriterien ein System auswählt und wie sich die Wirkung einer Kampagne beurteilen lässt. Mit Shailley Singh vom IAB Tech Lab holen wir die Perspektive auf gemeinsame Standards und Protokolle ins Programm. Solche Standards können den Austausch zwischen Systemen erleichtern.

OpenAI und Dentsu präsentieren ihre Sicht auf Werbung in ChatGPT. Warum stehen diese Beiträge nebeneinander?

Radelfinger: Michelle McKelvey, Agency Lead Europe bei OpenAI, spricht bei uns darüber, welche Rolle Werbung in ChatGPT spielen könnte. Markus Caspari, Managing Partner Digital Innovation & Transformation bei Dentsu Germany, betrachtet denselben Wandel aus Agentursicht. Ein Assistent kann jemanden bei der Recherche begleiten, Alternativen vergleichen und ihn bis zur Kaufentscheidung führen. Wenn Werbung in derselben Unterhaltung erscheint, gewinnt der Betreiber dieser Schnittstelle Einfluss darauf, wann und in welchem Zusammenhang eine Marke das Publikum erreicht. Die Agentur muss beurteilen können, welchen Beitrag der Kanal zur Werbewirkung leistet und wie sich dieser Beitrag messen lässt. Für Nutzerinnen und Nutzer stellt sich die Frage, wie sie eine Empfehlung von bezahlter Werbung unterscheiden. Die beiden Beiträge zeigen, wie eng die wirtschaftliche Chance eines neuen Kanals mit der Frage verbunden ist, wer den Zugang zum Kunden und die Bedingungen dafür bestimmt.

Inwiefern tangiert dies den Schweizer Werbemarkt?

Flückiger: Uns interessiert, ob eine KI innerhalb des entstehenden Ökosystems bei einem Briefing die Angebote berücksichtigt, die für das Kampagnenziel relevant sind. Eine Hypothese lautet, dass globale Plattformen in den verfügbaren Daten besser repräsentiert sind und deshalb häufiger empfohlen werden als lokale Medien. Das lässt sich empirisch prüfen, indem man vergleichbare Briefings testet und untersucht, welche Angebote in den Plänen erscheinen und welche Gründe das System dafür nennt. Wichtig ist natürlich die Berücksichtigung der jeweiligen Werbeziele und der Interessenlage der einzelnen Akteure. Dimitris Beis, Data & Innovation Strategist bei IAB Europe, betrachtet auch, was passiert, wenn ein Agent den Plan umsetzen kann. Ein Angebot könnte leichter in die Auswahl gelangen, weil seine Leistungsdaten maschinenlesbar sind oder weil es direkt gebucht werden kann. Das berührt die Arbeitsteilung im ganzen Markt. Wer liefert die Daten, wer bestimmt die Auswahlkriterien und wer steht für das Resultat ein? Die IAB kann die Beteiligten zusammenbringen, damit sie solche Fragen an konkreten Fällen diskutieren.

Aber was ändert sich konkret für die Markenführung, wenn KI-Assistenten selbst Alternativen bewerten?

Radelfinger: Wer einen Assistenten bittet, eine Reise zu planen oder einen Dienstleister zu empfehlen, überträgt ihm einen Teil der Vorauswahl. Nehmen Sie ein KMU, das einen Beratungspartner sucht. Der Assistent kann eine bekannte Marke erwähnen und trotzdem einen Wettbewerber empfehlen, dessen Erfahrung mit Unternehmen dieser Grösse besser belegt ist. Für die Markenführung macht es deshalb einen Unterschied, ob die Marke irgendwo auftaucht oder in einer konkreten Entscheidungssituation glaubwürdig in Betracht gezogen wird. In ihrer Keynote geht Michelle Scholz der Frage nach, wie Marken in einem solchen Umfeld Vertrauen aufbauen und ein eigenständiges Profil bewahren können.

Welche Entscheidungen sollen die Teilnehmenden nach der DEX26 besser treffen können?

Flückiger: Ein Werbetreibender sollte beurteilen können, welche Teile der Planung oder des Einkaufs er einem System übertragen will und welche Nachweise er dafür braucht. Eine Agentur kann sich fragen, wo ihre Beratung für den Kunden gerade dann wertvoller wird, wenn die Ausführung günstiger wird. Für einen Schweizer Vermarkter kann sich die Frage stellen, wie seine Angebote für einen Agenten verständlich werden und wie die Qualität des Umfelds im Vergleich sichtbar bleibt. Die IAB bringt diese Perspektiven zusammen, weil die Entscheidungen ineinandergreifen. Die Daten, die ein Vermarkter bereitstellt, beeinflussen die Auswahl der Agentur. Die Kriterien, die ein Werbetreibender vorgibt, beeinflussen wiederum, was ein Agent optimiert. Die Keynotes liefern den Rahmen. In den Deep Dives und im Austausch zwischen den Teilnehmenden können wir diese Zusammenhänge an der Praxis überprüfen.

Und was bleibt schlussendlich menschlich?

Radelfinger: Wenn KI in kurzer Zeit viele brauchbare Kampagnenideen liefern kann, gewinnt die Entscheidung an Gewicht, welche Idee zur Marke passt und für welche Wirkung man Verantwortung übernimmt. Maks Giordano, Gründer von juuman’ okudo, lenkt den Blick auf Urteilskraft und Kreativität. Beide helfen uns zu entscheiden, was wir mit den technischen Möglichkeiten anfangen wollen und wie wir das Vertrauen des Publikums erhalten. Das ist auch eine wirtschaftliche Frage. Wenn Systeme mehr Arbeit übernehmen, kommt es darauf an, wer ihre Ziele setzt und wer vom Ergebnis profitiert. KI kann die Werbe- und Medienwirtschaft produktiver machen und einem vielfältigen Angebot neue Zugänge eröffnen. Die Gewinne können sich aber auch bei wenigen Schnittstellenbetreibern konzentrieren, während andere weiterhin Recherche, Kundenbeziehungen und Infrastruktur finanzieren. Mit dieser offenen Frage schliesst sich der Bogen der DEX26. Das Thema scheint zu interessieren: Die Veranstaltung ist bereits ausverkauft.