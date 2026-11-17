Wen interessiert ein Buch über Markeneinführung in einer fragilen Welt? Wohl am meisten die Marketingbranche selbst. Prominente Gesichter grosser Schweizer Brands applaudierten am Montagabend im Ringier-Pressehaus dem Schweizer Markenexperten und Unternehmensberater Dominique von Matt und dessen Tochter Ornella Ragaz, studierte Ökonomin und Marktforscherin, bei der Vorstellung ihres gemeinsamen Sachbuchs «Don’t Trust Love. Love Trust».

Von Matt kritisiert in seinem Werk, das vom Zürcher Midas-Verlag herausgegeben wird, den Kult um die sogenannten Lovebrands. Die Zukunft gehöre hingegen den Trustbrands, die Qualität, Zuverlässigkeit, Funktionalität, Beständigkeit zu einem adäquaten Preis garantieren. Dass diese Unterscheidung nicht nur Wortklauberei sei, untermauert er mit handfesten Beispielen. So werde von der italienischen Automarke Alfa Romeo, ein typischer Lovebrand, schweizweit rund 21 Mal weniger Autos verkauft als von VW. Noch deutlicher falle der Vergleich mit Toyota aus. Gerade in unsicheren Zeiten wie jetzt, hätten bewährte Werte wie Zuverlässigkeit oder Heimatbeständigkeit wieder Konjunktur, so von Matts Fazit. Ein Lovebrand hingegen sei ein Freipass für «fröhliche Unverbindlichkeit», was längst nicht mehr dem Zeitgeist entspreche. Als die Vertreter eines grossen Schweizer Telekommunikationsunternehmens ihre Marke in einen Lovebrand umwandeln wollten, habe er nur gefragt: «Warum?»

Viele Markenvertreter im Publikum

Eingeleitet wurde der Anlass von Ringier-CEO Marc Walder, moderiert von Diem Meier, Chefredaktor der Handelszeitung. Unter den Gästen waren Vertreter bekannter Schweizer Marken wie Georges Kern von Breitling, Roberto Martullo von Künzli, Emanuel Probst von Jura, Kenny Eichenberger von Kenny’s, Thomas Amstutz von Feldschlösschen, Roger Harlacher von Zweifel und André Lüthi von Globetrotter.

«Der CEO ist für eine Marke essenziell», so von Matt in Anspielung auf den aktuellen Spionagefall bei Nvidia, bei dem dessen CEO in die Fänge einer chinesischen Spionin geraten sei. Anwesend waren zudem Marcus Schögel, HSG-Professor und gfm-Präsident, der das Vorwort zum Buch beisteuerte, gfm-Geschäftsführer Jean-Marc Grand, die ehemalige TV-Moderatorin und Coach Eva Wannenmacher, von Matts Verleger Gregory Zäch sowie die deutsche Werbelegende Jean-Remy von Matt, Bruder von Dominique. Heimatbeständig, ganz im Sinne der Autoren.