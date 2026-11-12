IAA: Mentoring im Zwölf-Minuten-Takt

Publiziert am 12.11.2026

Das Swiss Chapter der International Advertising Association hat diese Woche sein Speedmentoring durchgeführt. In Gesprächsrunden von je zwölf Minuten konnten die Mentees Fragen stellen, Einblicke gewinnen und Kontakte knüpfen. Danach wechselten sie den Gesprächspartner. Stattgefunden hat der Anlass im House of Impact von Team Farner.

Begrüsst wurden die Teilnehmenden von IAA-Geschäftsführerin Chantal Landis und Michel Grunder, CEO von Team Farner. «Nachwuchsförderung ist eine gemeinsame Aufgabe unserer Branche. Beim IAA Speedmentoring treffen Erfahrung und neue Perspektiven direkt aufeinander», lässt sich Landis in einer Mitteilung zitieren.

Als Mentorinnen und Mentoren standen die IAA-Mitglieder Markus Ehrle (CEO APG|SGA), Markus Gut (Partner Team Farner), Diana Köpping (CMO Forvis Mazars), Thomas Passen (Managing Director Ringier Advertising), Pascal Schaub (Leiter Marketing & Kommunikation EWZ), Angela Schmidt (Global Head Editorial Content & Social Media Kühne+Nagel), Désirée Strassmann (Leiterin Campaigning Migros) und Xavier Tardy (Brand Director GetYourGuide) zur Verfügung.

Das Speedmentoring wird vom IAA Swiss Chapter jährlich durchgeführt. Landis hat das Konzept zusammen mit den Vorstandsmitgliedern Guido Trevisan (Leiter Marketing & Business Development APG|SGA), Ismail Wicki (Senior Manager National Sales Weischer.Cinema) und Tom Hagendorn (Senior Manager BlueGlass/Team Farner) weiter ausgebaut. Laut Mitteilung haben auch die IAA-Chapter in Österreich, Singapur und England das Format umgesetzt.

Die IAA mit Sitz in New York vereinigt nach eigenen Angaben weltweit über 4500 Persönlichkeiten in leitender Position aus Wirtschaft, Medien und Kommunikation. (pd/cbe)