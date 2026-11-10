Mediapulse: Messung von Video-Kampagnen gestartet

Publiziert am 10.11.2026

Online-Video-Kampagnen im Goldbach Video Netzwerk werden seit Anfang Juli nutzerzentriert gemessen, analog zur TV-Forschung. Das teilt Mediapulse mit. Erste Kampagnenreports seien bereits an die beteiligten Auftraggeber ausgeliefert worden. Ab Mitte November stünden die Leistungswerte im Planungstool des TV-Marktes (EvoAd) zur Verfügung. Werbekunden könnten die Ergebnisse dort rückwirkend ab dem 1. Oktober analysieren und bei Bedarf mit den Kennwerten von TV- und Replay-Ad-Kampagnen kombinieren.

Das Institut für Medienforschung hat nach eigenen Angaben in den vergangenen Jahren schrittweise die Voraussetzungen für eine konvergente Bewegtbildmessung geschaffen, namentlich mit der Hybridisierung der TV-Forschung und der Einführung der Replay-Ad-Messung. Mit «Video Ad Data» kommen nun Online-Video-Kampagnen hinzu. Reichweiten und Kontakte sollen so über verschiedene Angebotsformen hinweg vergleichbar ausgewiesen werden.

Unabhängigkeit und Transparenz gewünscht

Parallel zum Start diskutierte Mediapulse an einem Roundtable mit Vertretern von Werbeauftraggebern, Agenturen, Publishern und Branchenorganisationen die Anforderungen an eine gemeinsame Datengrundlage. Laut Mediapulse zeigte sich dabei, dass unabhängige, transparente und vergleichbare Leistungswerte für plattformübergreifend geplante Kampagnen wichtig seien.

Yvonne Baumgartner, Co-Direktorin des Schweizer Werbe-Auftraggeberverbands (SWA), betont in der Mitteilung, entscheidend sei eine möglichst breite Abdeckung mit transparenten und zuverlässigen Daten. Langfristig müssten alle relevanten Anbieter und Plattformen in die Messung integriert werden.

Die Messung ist laut Mediapulse als offene Branchenlösung angelegt und steht grundsätzlich allen Anbietern von Videoinventaren offen. Nach der Integration des Goldbach-Inventars soll die Abdeckung gemeinsam mit weiteren Marktpartnern schrittweise ausgebaut werden. Vorgesehen sind die Einbindung zusätzlicher Publisher und Plattformen sowie die Prüfung weiterer Integrationsmöglichkeiten. (pd/spo)