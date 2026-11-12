Publiziert am 12.11.2026

Die Swissreputation.group und Pressrelations Schweiz haben die Online- und Printberichterstattung von Oktober 2025 bis September 2026 untersucht. Mit KI-Unterstützung wurden reputationsrelevante Aussagen erfasst, nach Tonalität bewertet und sechs Dimensionen zugeordnet: Produkte und Dienstleistungen, Innovation, wirtschaftliche Leistung, Management und Leadership, Workplace sowie ESG und Nachhaltigkeit. Der Reputation Score auf einer Skala von 0 bis 100 berücksichtigt zudem die mediale Präsenz sowie Reichweite und Bedeutung der Quellen. Verglichen werden die Institute in vier Segmenten; die Werte sind relativ und damit nur innerhalb eines Segments vergleichbar.

Die grösste Verschiebung gibt es bei den Privatbanken. Banque Pictet & Cie rückt vom fünften auf den ersten Rang vor (71 Punkte) und erzielt den höchsten Innovationswert. EFG verbessert sich auf Rang zwei (69), die bisher führende Bank Vontobel liegt neu auf Rang drei (67). Es folgen LGT (59) und VP Bank (48), die Lombard Odier aus den Top 5 verdrängt.

Bei den Universal-, Retail- und Spezialbanken bleibt Raiffeisen mit 73 Punkten vorne. Schwach fällt jedoch das Workplace-Profil aus: Belastet haben laut Studie Berichte über den Abbau von bis zu 180 Stellen und Kritik an der internen Kommunikation. Dahinter folgen Clientis (69), PostFinance (62), Cembra Money Bank (58) und LLB (52). Die UBS, im Vorjahr noch auf Rang vier, und Swissquote sind nicht mehr in den Top 5 (persoenlich.com berichtete). Die Studie weist für die übrigen sechs Institute des Segments keine Ränge aus; die UBS liegt damit zwischen Platz sechs und elf.

Dabei stand die Grossbank laut den Autoren besonders im Fokus. Die politische Auseinandersetzung um schärfere Eigenkapitalanforderungen und einen möglichen Wegzug aus der Schweiz sorgte für hohe Aufmerksamkeit. Die Berichterstattung betraf die wirtschaftlichen Folgen der Regulierung ebenso wie das Auftreten der Führung und die politische Einflussnahme der Bank. Hinzu kamen Berichte über Stellenabbau und rechtliche Altlasten.

Bei den Kantonalbanken bestätigt die Zürcher Kantonalbank mit 84 Punkten ihre Spitzenposition und führt in vier Dimensionen. Die Thurgauer Kantonalbank verbessert sich auf Rang zwei (68), die St.Galler Kantonalbank steigt als Dritte neu in die Top 5 ein (58). Nicht mehr vertreten ist die Berner Kantonalbank, die im Vorjahr noch Rang zwei belegt hatte. Die Luzerner Kantonalbank (56) und die Aargauische Kantonalbank (50) halten ihre Plätze. Bei der Luzerner Kantonalbank belastete die Kontroverse um die Verwaltungsratswahl von Bernadette Koch und mögliche Interessenkonflikte das ESG-Profil.

Bei den Auslandbanken liegt J.P. Morgan (73) weiterhin vor der Deutschen Bank (61). Beide weisen schwache ESG-Werte auf, ebenso BNP Paribas (47); genannt werden Rechtsverfahren, Bussen und Compliance-Fragen. Schroders zieht auf Rang drei (52), Crédit Agricole (45) löst ING Bank in den Top 5 ab.

«Ein Institut kann mit Geschäftsergebnissen oder Innovationen überzeugen und gleichzeitig bei Personalentscheiden oder Compliance-Fragen unter Druck stehen», lässt sich Lukas Zihlmann, Geschäftsführer der Swissreputation.group, in der Mitteilung zitieren. (pd/cbe)