Christian Belz Award: Preis für Forschung über Forschung

Publiziert am 11.11.2026

Das Institut für Marketing und Customer Insight (IMC-HSG) der Universität St. Gallen und die Starrag Group haben den «Christian Belz Award für realitätsorientiertes Marketing Management by Starrag» am 10. November zum fünften Mal verliehen. Der Preis wird seit 2018 vergeben. Ausgezeichnet wird die beste Dissertation der vergangenen zwei Jahre, die von einer Marketingprofessorin oder einem Marketingprofessor der Universität St. Gallen betreut wurde. Laut Mitteilung zählen substanzielle und innovative Ergebnisse zu praxisrelevanten Fragen. Auch Arbeiten anderer Hochschulen kommen infrage, wenn die betreuenden Professorinnen und Professoren ihre Laufbahn in St. Gallen begonnen haben.

Das Preisgeld stellt der Werkzeugmaschinenhersteller Starrag mit Sitz in Rorschach. Nach eigenen Angaben sind dem Unternehmen neben technischen Neuerungen auch neue Formen der Zusammenarbeit mit seinen Kunden wichtig.

80'000 Artikel pro Jahr

In seiner Arbeit «Research as a Product: Towards an Identification of Managerial Relevance» untersucht Bleeker, wie viel stark beachtete Artikel in Marketing-Fachzeitschriften der Praxis nützen. Jährlich erscheinen rund 80'000 Forschungsartikel, doch nur 13,8 Prozent der Praktikerinnen und Praktiker halten solche Beiträge für wichtig. Auch Forschenden fällt es laut der Arbeit schwer einzuschätzen, welche Beiträge in Unternehmen weiterhelfen.

Bleeker schlägt deshalb vor, nicht alle Publikationen praxisnäher zu machen, sondern jene rund zehn Prozent herauszufiltern, die für die Praxis relevant sind. Dazu hat er den Prototyp einer Plattform entwickelt, auf der Fachleute aus Unternehmen Forschungsartikel bewerten können.

Am Marketingtag nahmen etwa 120 Personen teil. Forschende des Instituts sprachen über europäische Marketingtrends auf Basis des institutseigenen «Chief Marketing Officer Trend Barometer 2027», über Wachstum in fragmentierten Märkten und über Markenführung für AI Agents. In Workshops ging es unter anderem um Agentic AI, Marketing in schrumpfenden Märkten, neue Rollen in B2B-Verkauf und Marketing, AI in Marketing Analytics sowie Markenloyalität. (pd/cbe)