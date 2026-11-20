Publiziert am 20.11.2026

Ab 2027 ist Communicaziun.ch für die Geschäftsstelle und das Markenmanagement zuständig, wie es in einer Mitteilung vom Freitag heisst. Darin steht nicht, wie die Firma ausgewählt wurde und wie gross das Mandat ist.

Gieri Spescha hat die branchenübergreifende Standortmarke seit ihren Anfängen um die Jahrtausendwende begleitet. In diese Zeit fallen das Steinbockzeichen, die Positionierung als «NaturMetropole» und die Werbefiguren Gian und Giachen. Heute tragen gemäss Mitteilung rund 130 Lizenznehmende die Marke. «Mich hat die Überzeugung begleitet, dass man miteinander weiterkommt, als wenn jeder nur seinen eigenen Garten pflegt», wird Spescha in einem Booklet zitiert, das der Kanton Graubünden zum 25-Jahr-Jubiläum herausgegeben hat. Regierungsrat Marcus Caduff schreibt darin, Spescha habe die Marke während 25 Jahren geprägt und Menschen zusammengebracht. Am Markentag überreichte ihm Caduff im Namen der Bündner Regierung ein Steinbockgehörn.

Im Zentrum des Anlasses in der Areon-Eventhalle stand die Markenvision «Gemeinsam gestalten wir den besten Ort für gutes Leben». Laut den Organisatoren ist sie nicht als Platzierung in einer Rangliste gemeint, sondern als Anspruch des Kantons an sich selbst. Der Zukunftsforscher David Bosshart sprach darüber, was Orte zukunftsfähig macht. Er nannte Digitalisierung, demografischen Wandel, steigende Lebenshaltungskosten und Fragen der Sicherheit. Für Graubünden zählte er Fachkräfte, Bildung, Wissenstransfer, bezahlbaren Wohnraum, Verkehr, digitale Infrastruktur und Energieversorgung zu den zentralen Faktoren.

In einer von Spescha moderierten Runde äusserten sich Bischof Joseph Maria Bonnemain, Chiara Weishaupt (NextGen-Initiantin), der Künstler Fabian «Bane» Florin und die Unternehmerin Francisca Obrecht, die frühere Präsidentin des Markenrats. Comedian Claudio Zuccolini und Werber Livio Dainese traten mit dem Programm «Nimms mit Humor – Besser leben mit Gian und Giachen» auf. Für die Musik sorgten Luca Sisera und das Yves Theiler Trio. (pd/cbe)