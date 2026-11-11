Tailored Intelligence: Spielerisch zu Google-Bewertungen

Publiziert am 11.11.2026

Das Start-up Tailored Intelligence aus Gontenschwil hat seinen Stand an den Startup Nights vom 5. und 6. November in Winterthur als Wettbewerb aufgebaut. An zwei Tagen wurden 111 Runden der «Trophy Games» gespielt, eines kurzen Tests mit Rechenaufgaben aus dem Unternehmeralltag, etwa zu Marge und Verkaufstrichter. Die Teilnehmenden lösten die Aufgaben auf Tablets oder auf dem eigenen Handy gegen die Uhr, ein Bildschirm am Stand zeigte die Rangliste live. Die Tagessieger vom Donnerstag und vom Freitag erhielten je einen Pokal und einen Platz an einem Network Dinner in Zürich.

Im Gastgewerbe funktioniert «Trophy» nach demselben Mechanismus: Jede Person im Service erhält eine persönliche Karte mit NFC-Chip und QR-Code. Tippt ein Gast mit dem Handy darauf, öffnet sich das Google-Profil des Betriebs. Die abgegebene Bewertung wird über den Scan der jeweiligen Servicekraft zugeordnet. Eine Rangliste zeigt dem Team, wer wie viele Bewertungen gesammelt hat. Ziele und allfällige Anerkennung legt der Betrieb selbst fest.

«Bewertungen kommen dann, wenn im Service jemand den Gast fragt. Und fragen tut nur, wer dafür motiviert ist», lässt sich Laurin Bassler, Co-Founder und CEO, in der Mitteilung zitieren. Wer sehe, was er beigetragen habe, und dafür Anerkennung bekomme, spreche den Gast eher auf eine Bewertung an.

Laurin Bassler und Artus Schulz haben die Tailored Intelligence Anfang 2026 gegründet. Artus Schulz bringt über zehn Jahre Erfahrung aus der Fünf-Sterne-Hotellerie und aus Event-Locations mit. Gemäss Mitteilung ist «Trophy» in der Deutschschweiz bei ersten zahlenden Gastrobetrieben im Einsatz. Wie viele es sind, wird nicht beziffert. Das System kostet ab 490 Franken pro Standort und Monat und ist monatlich kündbar. Daneben betreut das Start-up Google-Ads-Kampagnen für KMU. (pd/cbe)