Jeff Zürich: Streetdance-Weltfinal mit 39 Anlässen

Publiziert am 11.11.2026

Das World Final von Red Bull Dance Your Style fand am 24. Oktober 2026 im Zürcher Hallenstadion statt, laut Mitteilung zum ersten Mal in der Schweiz. Beim Streetdance-Wettbewerb kennen die Tänzerinnen und Tänzer die Musik nicht im Voraus, und das Publikum entscheidet, wer in die nächste Runde kommt. Teilgenommen haben nationale Siegerinnen und Sieger aus 56 Ländern, 16 von ihnen tanzten im Final um den Titel. Das Finale war gemäss Agentur mit 7500 Gästen ausverkauft.

Bereits von Mittwoch bis Freitag hat Jeff im Schiffbau drei Shows mit je rund 1000 Zuschauenden produziert: die beiden Pre-Finals und die «LaMuerte Session» mit Stalamuerte. Dazu kamen Tanzklassen, Workshops, Panels, Dinner und Afterpartys. Insgesamt rechnet die Agentur 39 Veranstaltungen innerhalb einer Woche zusammen.

Das Bühnenbild für das Hallenstadion hat Jeff gemeinsam mit Red Bull und Habegger entwickelt. Ein Gitter reichte vom Boden bis zur Decke und über das Publikum hinweg, dazu kamen grossflächige Projektionen. Als zentrales Element hing eine Gondel über der Bühne.

Ausserdem war die Agentur für das Hospitality Management zuständig. Dazu gehörten laut Mitteilung 555 Zimmer in sechs Hotels mit insgesamt 2608 Hotelnächten, über 70 Visaverfahren, 17 Shuttlefahrerinnen und -fahrer sowie rund 5000 Mahlzeiten.

Mit Red Bull hat Jeff schon früher im Hallenstadion zusammengearbeitet: 2018 setzte die Agentur dort das World Final von Red Bull BC One um. «Wir haben die komplette Consumer Journey unserer internationalen wie lokalen Gäste zu einem einzigen Erlebnis verschmolzen», lässt sich David Barral, Gesamtprojektleiter bei Jeff Zürich, in der Mitteilung zitieren. Dass 39 Veranstaltungen in einer Woche möglich gewesen seien, verdanke man dem Team. (pd/cbe)