Wildstone: Tobias Conrad wird DACH-Chef

Publiziert am 12.11.2026

Tobias Conrad übernimmt eine neue Führungsfunktion bei Wildstone: Der ehemalige CEO des deutschen Crossmedia-Vermarkters BCN wird Managing Director DACH und Niederlande. Seinen Arbeits- und Wohnsitz hat Conrad unter anderem in Zug. In seiner neuen Funktion berichtet er direkt an Wildstone-Gründer und CEO Damian Cox.

In der Schweiz ist Wildstone bislang nicht präsent. Das Unternehmen besitzt oder betreibt hier derzeit keine Werbeflächen und verfügt weder über eine Gesellschaft noch über ein Büro, wie Cox auf Anfrage von persoenlich.com sagt. «Die Schweiz ist ein hochentwickelter und anspruchsvoller Aussenwerbemarkt, den wir mit grossem Interesse beobachten», so Cox. Man prüfe laufend strategische Geschäftsmöglichkeiten in der gesamten Region.

Mit Conrad holt sich Wildstone einen erfahrenen Medienmanager an Bord. Zuletzt stand er an der Spitze von BCN und entwickelte den deutschen Werbevermarkter zu einem Joint Venture von Hubert Burda Media, Funke und der Mediengruppe Klambt. Zudem verantwortete er die Integration des Online-Werbevermarkters BurdaForward.

Weitere berufliche Stationen führten Conrad zu Mrge, wo er als CCO und Managing Director die Commerce-Advertising-Plattform mit aufbaute. Zuvor war er in der Geschäftsleitung von Ströer Media Solutions für Publisher- und Produktmanagement zuständig. Seine Laufbahn umfasst ausserdem die Werbevermarktung von Bild.de und die Geschäftsführung von Deals.com in Deutschland.

Digitalisierung als Wachstumstreiber

Bei Wildstone soll Conrad die Expansion und Digitalisierung des Aussenwerbegeschäfts in Kontinentaleuropa vorantreiben. Das Unternehmen investiert in Aussenwerbestandorte und deren Umrüstung auf digitale Werbeträger. Gerade für Immobilieneigentümer und Medienbetreiber sei der Zugang zu Kapital ein entscheidender Faktor bei der Digitalisierung, heisst es in der Mitteilung.

«Die Werbegattung wächst, und Digital treibt dieses Wachstum an», so Conrad in der Mitteilung zu seiner neuen Aufgabe. Mit der Investitionskraft von Wildstone wolle er gemeinsam mit Cox und dem Team das Unternehmen an die Spitze dieses Wandels führen.

Wildstone ist seit 2023 in Deutschland aktiv und baut dort seit 2025 ein landesweites Netz digitaler Billboards auf. Zum Portfolio gehören unter anderem die Berliner Videowall am Ku'damm-Eck und der grösste Autobahn-Werbeturm Deutschlands an der A3. In den Niederlanden ist das Unternehmen bereits seit 2020 mit digitalen Autobahn-Werbetürmen präsent.

Stefan Bergler bleibt Geschäftsführer Deutschland und berichtet künftig an Conrad.

Wildstone bezeichnet sich als weltweit führenden Eigentümer von Aussenwerbe-Infrastruktur. Das Unternehmen mit Hauptsitz in London verfügt nach eigenen Angaben über mehr als 5700 Out-of-Home-Werbeträger und ist in Europa sowie Australien tätig. (pd/ma)