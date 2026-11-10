Black Friday: Umsatztreiber verliert an Gewicht

Publiziert am 10.11.2026

Der Black Friday hat im Schweizer Onlinehandel an Bedeutung verloren. Entfielen 2019 im Non-Food-Bereich noch 20,9 Prozent des Online-Novemberumsatzes auf den Black Friday, waren es 2025 noch 9,5 Prozent. Das zeigt eine neue Auswertung des elektronischen Zahlungsverkehrs durch das Gottlieb Duttweiler Institut (GDI). Etwas mehr Umsatz verzeichneten demnach die Tage unmittelbar vor dem Freitag.

November insgesamt stagniert

Vom verlängerten Rabattzeitraum profitierte der November als Ganzes laut GDI kaum. Sein Anteil am erfassten Non-Food-Jahresumsatz lag 2019 bei 9,4 Prozent und 2025 bei 9,3 Prozent. Online sank der Anteil von 11,6 auf 10,7 Prozent, im stationären Handel von 9,2 auf 9 Prozent. Das GDI schliesst daraus, dass Umsätze lediglich verteilt und nicht zusätzlich generiert wurden.

Für 2026 erwartet das GDI eine Fortsetzung dieser Entwicklung. Der einzelne Black Friday dürfte weiter leicht an Gewicht verlieren, die Umsätze verteilten sich stärker über den November. Auch die Black Week von Montag bis Donnerstag davor könnte Anteile an frühere Novembertage abgeben. Im Onlinehandel sei dies 2025 im untersuchten Zeitraum erstmals zu beobachten gewesen.

Kundschaft über Rabatte enttäuscht

Direkt nach dem Black Friday 2025 führte das GDI eine repräsentative Befragung im DACH-Raum durch, in der Schweiz mit über 1000 Personen. Demnach fanden 32 Prozent der Schweizer Befragten die Angebote enttäuschend, 10 Prozent attraktiv. 90 Prozent halten den Black Friday für teilweise überbewertet.

Der Umsatz des Black Fridays 2025 betrug laut Hochrechnung des GDI rund 703 Millionen Franken. Schweizer Konsumentinnen und Konsumenten kauften im Schnitt drei Artikel für insgesamt 200 Franken und erhielten 30 Prozent Rabatt. Viele Befragte hätten die Produkte auch ohne Black Friday gekauft. Dem geschätzten Zusatzumsatz von 196 Millionen Franken stehe ein Wertverlust von rund 291 Millionen Franken gegenüber, schreibt das GDI.

«Der Handel verteilt den gleichen Umsatzkuchen auf immer mehr Rabatttage», wird Gianluca Scheidegger, Konsumforscher am GDI, in der Mitteilung zitiert. Die negative Wahrnehmung habe sich in den vergangenen fünf Jahren verstärkt. Da viele Konsumierende vor allem ohnehin benötigte Produkte gekauft hätten, sei von einer starken Vor- oder Nachverlagerung von Käufen auszugehen. Zudem sagt Scheidegger, selbst wer Geld spare, sei oft enttäuscht, weil er sich noch mehr erhofft habe. (pd/spo)