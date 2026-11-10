Dear Creative: Vertrauen bilden mit Hundewetter-Kits

Seit dem 2. November läuft die Initiative «Hundewetter» der Krankenversicherung Sanitas. Hundehalterinnen und Hundehalter in der ganzen Schweiz können sich für ein wetterfestes Kit bewerben, unabhängig davon, bei welcher Krankenkasse sie versichert sind. Nach 48 Stunden seien bereits mehr als 500 Geschichten eingegangen, teilt Sanitas mit.
Das Kit umfasst einen Drybag-Rucksack, Pfotenbalsam, ein Handtuch und Gummistiefel der französischen Outdoor-Marke Aigle. Wer ein Kit erhält, kann am Fotowettbewerb «Hundewetter-Bild der Schweiz» teilnehmen und zeigen, wie er oder sie damit unterwegs ist.
Bekannt gemacht wird die Initiative laut Mitteilung mit Werbung auf Social Media und YouTube sowie über eine Mediakooperation mit CH Media. Zudem berichten die eigenen Kanäle von Sanitas darüber, darunter das «Sanitas Health Forecast Magazin», der Podcast, der Newsletter und die Social-Media-Auftritte. Dort sollen auch Erlebnisse und wissenschaftliche Erkenntnisse zum Nutzen von Bewegung an der frischen Luft eingebracht werden.
Erfolgsmessung über Bilder
Den Erfolg der Initiative will Sanitas nicht nur an der Reichweite messen, sondern auch an den Bildern, die zeigen, dass die Kits im Einsatz sind. «Rückhalt ist der Kern unserer Positionierung», wird Kaspar Trachsel, CMO und Head New Business bei Sanitas, zitiert. Mit der Initiative werde diese Positionierung «sicht- und erlebbar» gemacht.
Sanitas und Dear Creative entwickelten die Idee gemeinsam, von der Realisierung des Kits über die visuelle Konzeption und Art Direction bis zur Lancierung. Umgesetzt wurde die Kommunikation mit Per Kasch von Sighteffect, Nadia Rosasco von Rosas and Co Films und dem Team von Webrepublic, das für die Mediaplanung zuständig war. (pd/spo)
Credits
Verantwortlich bei Sanitas: Kaspar Trachsel (CMO & Head New Business), Petr Müller (Head Branding & Campaigning), Claudia Sebald (Leiterin Content & Unternehmenskommunikation), Simone Rolli (Corporate Design Manager), Anja Schlauri (Leiterin Marketing Services), Emina Ademoski (Marketing Manager); verantwortlich bei Dear Creative: René Allemann (Creative Director), Thea Ferretti (Director), Philippe Knupp (Director), Catarina Freitas (Art Director), Sarah Steiger (Consultant); verantwortlich bei SightePect: Per Kasch (Inhaber und Visual Strategist); DoPs: Daryl Hefti, Peter Bender; Produktion Spot: Rosas and Co Films: Nadia Rosasco (Inhaberin und Executive Producer); verantwortlich bei Protokoll Studios (Colourist): Jonas Ellerbrock (Geschäftsführer); verantwortlich bei Webrepublic (Media): Nina Siermann (Account Director), Christian Frei (Senior Media Strategist).