Dear Creative: Vertrauen bilden mit Hundewetter-Kits

Publiziert am 10.11.2026

Seit dem 2. November läuft die Initiative «Hundewetter» der Krankenversicherung Sanitas. Hundehalterinnen und Hundehalter in der ganzen Schweiz können sich für ein wetterfestes Kit bewerben, unabhängig davon, bei welcher Krankenkasse sie versichert sind. Nach 48 Stunden seien bereits mehr als 500 Geschichten eingegangen, teilt Sanitas mit.

Das Kit umfasst einen Drybag-Rucksack, Pfotenbalsam, ein Handtuch und Gummistiefel der französischen Outdoor-Marke Aigle. Wer ein Kit erhält, kann am Fotowettbewerb «Hundewetter-Bild der Schweiz» teilnehmen und zeigen, wie er oder sie damit unterwegs ist.

Bekannt gemacht wird die Initiative laut Mitteilung mit Werbung auf Social Media und YouTube sowie über eine Mediakooperation mit CH Media. Zudem berichten die eigenen Kanäle von Sanitas darüber, darunter das «Sanitas Health Forecast Magazin», der Podcast, der Newsletter und die Social-Media-Auftritte. Dort sollen auch Erlebnisse und wissenschaftliche Erkenntnisse zum Nutzen von Bewegung an der frischen Luft eingebracht werden.

Erfolgsmessung über Bilder

Den Erfolg der Initiative will Sanitas nicht nur an der Reichweite messen, sondern auch an den Bildern, die zeigen, dass die Kits im Einsatz sind. «Rückhalt ist der Kern unserer Positionierung», wird Kaspar Trachsel, CMO und Head New Business bei Sanitas, zitiert. Mit der Initiative werde diese Positionierung «sicht- und erlebbar» gemacht.

Sanitas und Dear Creative entwickelten die Idee gemeinsam, von der Realisierung des Kits über die visuelle Konzeption und Art Direction bis zur Lancierung. Umgesetzt wurde die Kommunikation mit Per Kasch von Sighteffect, Nadia Rosasco von Rosas and Co Films und dem Team von Webrepublic, das für die Mediaplanung zuständig war. (pd/spo)