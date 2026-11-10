Publiziert am 10.11.2026

Die Initiative Refeel der IG Kinderschutz hat eine Kampagne unter dem Titel «Wenn Elternsein zu viel sein kann» gestartet. Ausserdem wurden ein neuer Auftritt samt Website entwickelt.

Das Angebot von Refeel richtet sich an Eltern von Kindern zwischen 0 und 5 Jahren, die im Familienalltag an ihre Grenzen kommen. Die Initiative will nach eigenen Angaben ein Thema sichtbar machen, über das oft geschwiegen werde, und auf Hilfsangebote hinweisen.

Vom 10. bis 13. November steht die mobile Installation «The Honest Box» an drei Standorten in Zürich. Sie beginnt am 10. November am Hauptbahnhof, zieht danach für zwei Tage an die Europaallee und zuletzt zum Bahnhof Stadelhofen. Eltern können ihre Sorgen und Erfahrungen aufschreiben und anonym oder mit Namen in einen Briefkasten werfen. Zuschriften sind auch digital über Instagram oder die Website möglich.

Parallel läuft seit dem 10. November eine Kampagne auf Instagram. Zunächst stehen drei Alltagssituationen im Mittelpunkt: Das Kind will nicht essen, trotzt ständig oder schreit unaufhörlich.

Die Website re-feel.ch bietet kostenlose Hilfestellungen, darunter Tipps von Fachpersonen und Informationen zu Herausforderungen im Familienalltag, teils auch als Audiobeiträge. Neue Beiträge sollen laufend erscheinen. Branding, Kampagnenkonzept, Visuals, Design, Website und Installation stammen von der Agentur About Digital. (pd/spo)