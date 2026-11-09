Publiziert am 09.11.2026

Der neue Adventskalender «I love Paprika» des Snackherstellers Zweifel stammt von Studio Thom Pfister. Die Agentur hat für Zweifel bereits das «Design System Z» entwickelt, das Erscheinungsbild der Dachmarke. Die Verpackung folgt dem Prinzip einer Sticker-Collage: Auf schwarzem Grund sind Illustrationen von Paprikaschoten, Chips und Fantasiefiguren verteilt, dazu Schriftzüge wie «Snack Attack» oder «Yummm». Die Agentur verweist auf Anleihen aus der Popkultur.

Hinter den 24 Türchen stecken 19 Paprika-Produkte, neben Zweifel-Chips etwa «Kezz», «JouJoux» und «Snacketti». Dazu kommen fünf Fanartikel wie Socken, Wintermütze und Baumschmuck. Laut Agentur ergänzt ein eigens gestalteter Stickerbogen die Illustrationen. (pd/nil)