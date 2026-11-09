Der neue Adventskalender «I love Paprika» des Snackherstellers Zweifel stammt von Studio Thom Pfister. Die Agentur hat für Zweifel bereits das «Design System Z» entwickelt, das Erscheinungsbild der Dachmarke. Die Verpackung folgt dem Prinzip einer Sticker-Collage: Auf schwarzem Grund sind Illustrationen von Paprikaschoten, Chips und Fantasiefiguren verteilt, dazu Schriftzüge wie «Snack Attack» oder «Yummm». Die Agentur verweist auf Anleihen aus der Popkultur.
Hinter den 24 Türchen stecken 19 Paprika-Produkte, neben Zweifel-Chips etwa «Kezz», «JouJoux» und «Snacketti». Dazu kommen fünf Fanartikel wie Socken, Wintermütze und Baumschmuck. Laut Agentur ergänzt ein eigens gestalteter Stickerbogen die Illustrationen. (pd/nil)
Credits
Verantwortlich bei Zweifel: Mehmet Göc (Digital Project Manager), Gina Chiellino (Managerin Brand Communication), Jürg Brauchli (Group Manager Brand Communication); verantwortlich bei Studio Thom Pfister: Thom Pfister (Creative Director), Roland Zenger (Art Director), Daniel Hackiewicz (Senior Designer & Web Developer), Ursula Rytz (Senior Consultant), Sandro Lehmann (Graphic Designer). Design und Illustration: Studio Thom Pfister.