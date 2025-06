Promarca: Zweifel ist Marke des Jahres 2025

Publiziert am 11.06.2025

Der Schweizerische Markenartikelverband Promarca hat Zweifel Chips & Snacks AG zum zweiten Mal mit dem «Brand of the Year»-Award ausgezeichnet. Das Familienunternehmen hatte bereits 2018 den Preis erhalten, wie es in einer Mitteilung heisst.

«Die Auszeichnung Promarca Brand of the Year ist eine riesige Ehre für uns und das Resultat von fantastischer Teamarbeit», wird Christoph Zweifel, CEO von Zweifel Chips & Snacks, zitiert. «Es ist für uns mehr als ein Titel – es ist ein Vertrauensbeweis, der uns anspornt, weiterhin tagtäglich unser Bestes zu geben.»

Die Auszeichnung basiert auf einer Studie von Havas Switzerland mit 6251 Konsumenten aus der Deutsch- und Westschweiz. Bewertet wurden 396 Marken nach den Kriterien wahrgenommene Dynamik und Vertrauen der Bevölkerung.

Auf Platz zwei folgt Ricola, den dritten Rang belegt Kambly. Die Preisverleihung fand am Tag der Marke 2025 statt – zum elften Mal seit Einführung des Awards 2015.

Jonas Eliassen, CEO von Havas Switzerland, bezeichnete Zweifels Erfolg als «Resultat eines konsequent verfolgten Marken- und Innovationskurses». Das Unternehmen beweise, «wie sich Tradition und Fortschritt erfolgreich verbinden lassen».

Die Promarca-Mitglieder lancierten 2024 insgesamt 8750 neue Produkte auf dem Schweizer Markt und erzielten einen Gesamtumsatz von über 14,2 Milliarden Franken inklusive Export. (pd/cbe)