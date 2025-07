IGEM

Dieser Inhalt wurde von einem Verbandspartner bereitgestellt.

Mitgliederversammlung 2025: Bestätigungen und Neuwahlen

Seit ihrer Gründung im Jahr 1998 setzt sich die IGEM für die Interessen der elektronischen Medien ein. Zur 27. Mitgliederversammlung waren 45 Unternehmen eingeladen. Die Mitglieder bestätigten Präsident Stephan Küng von TWmedia sowie die bisherigen Vorstandsmitglieder, die alle erneut kandidierten, in ihren Ämtern.

Erweiterung im Vorstand

Mit der Wahl von Mehmet Inan von «20 Minuten» wurde der Vorstand um eine Person erweitert. Stephan Küng, Präsident der IGEM, begrüsst das neue Vorstandsmitglied: «Ich freue mich ausserordentlich, dass sich so viele Führungskräfte im Vorstand engagieren. Das ist keineswegs selbstverständlich und unterstreicht die Bedeutung der IGEM – gerade in Zeiten des Medienwandels.»



Neues Mitglied «20 Minuten» stärkt die IGEM

Mit dem Beitritt von «20 Minuten» wächst die IGEM weiter und zählt nun insgesamt 45 Firmenmitglieder. Stephan Küng zeigt sich erfreut: «Die IGEM leistet einen wesentlichen Beitrag am Markt. Wir schätzen unsere vielen langjährigen und treuen Mitgliedsfirmen sehr. Gleichzeitig ist es ein starkes Signal, dass sich auch nach über 25 Jahren noch neue Unternehmen uns anschliessen – das bestätigt die Relevanz der IGEM für die elektronischen Medien in der Schweiz.»



Engagement für die Zukunft der elektronischen Medien

Die IGEM setzt sich aktiv für liberale Werbemöglichkeiten ein, um die Vielfalt der elektronischen Medien in der Schweiz zu erhalten und zu stärken. Stephan Küng hebt hervor: «Die Digitalisierung verändert alle elektronischen Medien und macht sie zu digitalen Medien. Das bringt neue Herausforderungen mit sich. Unsere jährliche Studie Digimonitor sorgt hier für Transparenz und ist eine wichtige Grundlage für die Strategie-Entwicklung.»



Der IGEM-Vorstand 2025:

· Stephan Küng, TWmedia (Präsident)

· Alexander Duphorn, Goldbach Media (Vizepräsident)

· Florian Wanner, CH Media

· Frank Zelger, Admeira

· Jonas Eliassen, Havas

· Juliane Fankhauser-Merz,Weischer Cinema Schweiz

· Mehmet Inan, 20 Minuten

· Raoul Gerber, Goldbach Group

· Roger Baur, Ringier

· Sandra Fehr, nova impact

· Tarkan Özküp, CH Media

· Xavier Reynaud, GroupM