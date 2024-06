Ausgabe 05/2024: Mit Begegnungen das Zusammenleben verbessern

Ausgabe 05/2024

Die Schweizer Integrationslandschaft ist zwar bereits dicht, und Bund und Kantone decken viele Bereiche ab. Dennoch gibt es Lücken, und manche Menschen fallen durch das Netz der behördlichen Integrationsarbeit. Mit dem Programm «ici. gemeinsam hier.» bemüht sich Migros-Engagement, diese Lücken schliessen. Bereits 2022 unterstützte «ici. gemeinsam hier.» 92 Integrationsprojekte finanziell und mit fachlicher Beratung. Für den zweiten Förderzyklus vom vergangenen Jahr haben sich 274 Projekte aus der ganzen Schweiz beworben. Die Jury hat 83 gute Ideen ausgewählt, die für ein Jahr mit einem Betrag zwischen 1000 und 25 000 Franken oder mit einem fachlichen Coaching unterstützt wurden.

Warum macht die Migros das? «Die Migros ist tief in der Schweizer Gesellschaft verankert und sieht es als ihre Verantwortung, den gesellschaftlichen Zusammenhalt zu stärken», erklärt Angela Zumbrunn, Programmleiterin von «ici. gemeinsam hier.». «Als grösste private Arbeitgeberin der Schweiz mit rund 100 000 Mitarbeitenden aus 170 Nationen liegt uns die Vielfalt am Herzen. Wir sind überzeugt, dass eine offene und inklusive Gesellschaft für alle von Vorteil ist.» Die bisher unterstützten Projekte sind äusserst vielfältig, haben jedoch eines gemeinsam: Sie alle bringen Menschen mit verschiedenen kulturellen und sprachlichen Hintergründen zusammen. «Erfolgreiche Integration kann nur dann stattfinden, wenn wir unserem Gegenüber offen begegnen und auch bereit sind, Neues kennenzulernen», sagt Angela Zumbrunn.

Um sich für eine Unterstützung zu qualifizieren, müssen Projekte mehrere Kriterien erfüllen: Zum Beispiel sollten sie hauptsächlich von Freiwilligen umgesetzt werden und die Projektteams interkulturell zusammengesetzt sein. Weiter ist wichtig, dass die Zielgruppe sich aktiv einbringt und Begegnungen auf Augenhöhe stattfinden.

Thematisch decken die Projekte zwei Bereiche ab: Zum einen sind es Vereine, Treffs, Gruppen und Netzwerke, die Menschen mit verschiedenen Biografien und Sprachen zusammenbringen – und so den Zusammenhalt und die Teilnahme an gemeinsamen Aktivitäten fördern. Zum anderen sind es auch Angebote, die Kinder bis zu sechs Jahren und ihre Familien bestärken, ihre Familiensprache auch ausserhalb der eigenen vier Wände zu sprechen – um mit der Mehrsprachigkeit die Vielfalt in der Schweizer Gesellschaft zu fördern.

Ein Beispiel für Letzteres ist die Interkulturelle Bibliothek im Wallis. Die «Association A Tous Livres» bietet über 10 000 Bücher in mehr als 120 Sprachen zur Ausleihe an. Eltern und ihre Kinder finden Werke in Französisch und in ihrer jeweiligen Herkunftssprache. So können sie ihre Sprache und Kultur pflegen, Französisch lernen und andere Sprachen und Kulturen entdecken. Veranstaltungen wie ein Nachmittag rund um die chinesische Kultur, eine Theateraufführung zum Dasein als «doppelter Secondo» oder Märchen aus Kolumbien bringen Menschen zusammen.

Der Schreib-Service d’écriture in Biel gehört ebenfalls zu den unterstützten Projekten. Elsbeth Heimberg ist eine von 34 Freiwilligen, die sich dort engagieren. Dreimal pro Monat hilft die 77-Jährige Menschen, die nicht deutscher Muttersprache sind, Briefe oder Lebensläufe zu verfassen und Formulare auszufüllen. Sie begegnet hier Menschen aus der ganzen Welt und fährt danach müde und glücklich wieder mit dem Velo nach Hause. «Die Arbeit ist befriedigend, tut gut, und ich bekomme sehr viel zurück», sagt sie. Pro Jahr empfängt der Schreib-Service 1600 bis 1700 Kund*innen mit Korrespondenzen auf Deutsch oder Französisch.

Auch das Projekt Shop und Food by sentitreff in Luzern wurde von «ici. gemeinsam hier.» unterstützt. Ziel des Projekts war es, das schlechte Image der Baselstrasse in Luzern aufzubessern. Und so führen nun Migrant*innen und Einheimische Interessierte durch das gastronomisch und kulturell vielfältige BaBeL-Quartier. Gemeinsam besuchen sie mexikanische, eritreische oder tamilische Ladenlokale, lassen sich dort das Sortiment erklären, diskutieren über Rezepte und essen anschliessend gemeinsam zu Abend. «Der Zugang übers Essen ermöglicht jeweils einen spannenden Austausch», sagt Uta Mariani, die beim sentitreff arbeitet und das Projekt begleitet.

Frau Zumbrunn, wie geht es nun weiter mit dem Programm «ici. gemeinsam hier.»?

Unsere Umfrage Ende letzten Jahres hat ergeben, dass sich viele Initiant*innen von Projekten einfachere Bewerbungsprozesse wünschen und die Förderbeiträge flexibel einsetzen möchten. So haben wir auf Anfang April 2024 neu die sogenannten Mini-Grants lanciert. Kleine lokale Vereine in der Schweiz können sich nun online unkompliziert um eine Unterstützung im Umfang von 500 bis 2500 Franken bewerben. Gesucht sind wiederum Projekte, die Menschen mit diversen kulturellen und sprachlichen Erfahrungen zusammenbringen.

Was war Ihr persönliches Highlight der letzten beiden Ausschreibungen?

Begeistert hat mich, zu sehen, wie viele herausragende Projekte sich bei uns beworben haben. Die Fülle an Ideen ist gross, und es macht Freude, diese zu entdecken. Ausserdem sind die jährlichen Netzwerktreffen mit den unterstützten Projektträgerschaften ein Highlight. Sie ermöglichen es, die Menschen hinter den Projekten kennenzulernen, die mit ihrem Engagement und ihrer Leidenschaft etwas bewegen wollen. Dieses unterstützende Gemeinschaftsgefühl aufzubauen und zu erleben, ist für mich das Schönste.

Was empfehlen Sie Personen, die sich im ganz Kleinen für mehr Vielfalt und Austausch einsetzen möchten?

Seien Sie neugierig und offen, neue Menschen kennenzulernen und deren Geschichten und Ansichten zu hören. Behandeln Sie alle Menschen mit Respekt und Mitgefühl, unabhängig von ihrem Hintergrund und ihrer Kultur. Ob wir nun den neu zugezogenen Nachbarn einen Kaffee anbieten, das neue Kind in der Klasse zum Mittagstisch oder zum Kinder­geburtstag einladen: Das hilft Zugezogenen – und ist auch für uns bereichernd.