Fussball-EM: 1,26 Millionen Leute schalteten beim Finalspiel ein

Publiziert am 15.07.2024

Mit dem Finalsieg von Spanien gegen England endete am 14. Juli die Uefa Euro 2024. Das Endspiel verfolgten auf SRF 2 bis zu 1,26 Millionen Personen aus der Deutschschweiz, wie SRF in einer Mitteilung schreibt. Das entspricht einem Marktanteil von 73,7 Prozent. Im Durchschnitt über das ganze Spiel waren 1,18 Millionen Menschen zugeschaltet (Marktanteil: 65,5 Prozent). Damit war der Final die meistgesehene Partie ohne Schweizer Beteiligung an der diesjährigen Fussball-Europameisterschaft.

Für SRF war das Turnier insgesamt ein Erfolg, wie es in der Mitteilung heisst. Über vier Millionen Personen respektive drei Viertel der Deutschschweizer Bevölkerung schalteten während der Fussball-EM mindestens einmal SRF ein. Im Durchschnitt erreichten die 45 Livespiele auf SRF 1 und SRF zwei 610’000 Menschen aus der Deutschschweiz, was einem Marktanteil von 53,1 Prozent entspricht – und dies, obwohl Zuschauende in Public Viewings nicht eingerechnet werden.

Der Durchschnittswert aller 51 Partien, inklusive der sechs Spiele, die parallel zu einem Spiel auf SRF 2 auf SRF info ausgestrahlt wurden, beläuft sich auf 549’000 Personen. Den grössten Marktanteil nach Zielgruppe verzeichneten dabei mit 70,5 Prozent die 15- bis 29-Jährigen.

Die zuschauerstärksten Partien waren erwartungsgemäss die Spiele des Schweizer Nationalteams. So erreichte etwa das dritte Gruppenspiel gegen Gastgeber Deutschland in der Spitze 1,68 Millionen und durchschnittlich 1,5 Millionen Personen in der Deutschschweiz (Marktanteil: 71,5 Prozent). Es ist das drittmeistgesehene EM-Spiel und die sechstmeistgesehene SRF-Sendung seit der Messumstellung 2013.

Höhere Marktanteile als bei den Endrunden 2021 und 2016

Insgesamt stiess die diesjährige Fussball-EM auch im Vergleich zu den letzten Austragungen auf ein sehr hohes Interesse. 2021 verfolgten im Schnitt 475'000 Personen aus der Deutschschweiz die Spiele der EM-Endrunde bei SRF (Marktanteil: 41,7 Prozent). Beim Turnier im Jahr 2016 waren es durchschnittlich 551‘000 Personen, der Marktanteil lag bei 40,2 Prozent.

Auch die Partien mit Schweizer Beteiligung erreichen im Schnitt etwas mehr Publikum als an der EM 2021, nämlich 1,32 Millionen Personen in der Deutschschweiz, was einem Marktanteil von 74,9 Prozent entspricht (2021: 1,25 Millionen Personen; Marktanteil: 73,3 Prozent).

63 Millionen Online-Zugriffe

Nicht nur im linearen Fernsehen, sondern auch auf den SRF-Onlineplattformen stiess die Fussball-EM auf Beachtung. Diese verzeichneten zwischen dem 14. Juni und 14. Juli 2024 gesamthaft 63 Millionen Visits. Die Livestreams der EM-Spiele wurden 18,5 Millionen Mal gestartet. Der nutzungsstärkste Tag war mit 3,2 Millionen Visits zudem der 30. Juni 2024, der Tag nach dem Viertelfinaleinzug der Schweiz. Zum Vergleich: 2021 erreichte das komplette Sportangebot auf den SRF-Onlineplattformen während der Fussball-EM total 47,2 Millionen Visits.

«Wir durften grossartige Emotionen erleben und mit unserer Nationalmannschaft vor den Bildschirmen mitleiden. Die Lagerfeuerstimmung rund um die ‘Nati’ war weitherum spürbar. Wir sind dankbar, dass wir diese Stimmung in die Deutschschweizer Haushalte transportieren konnten», wird Roland Mägerle, Leiter SRF Sport, in der Mitteilung zitiert. (pd/wid)