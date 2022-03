Handelszeitung: 20-Minuten-Leitungsduo stösst zur Redaktion

Die Redaktion der Handelszeitung erhält Verstärkung: Dominic Benz, Leiter Wirtschaftsressort bei 20 Minuten und seine Stellvertreterin Barbara Scherer wechseln zum Wirtschaftstitel von Ringier Axel Springer Schweiz, wie es in einer Mitteilung heisst.

Die Handelszeitung holt weitere Expertise an Bord. Dominic Benz arbeitete bereits als Wirtschaftsjournalist bei handelszeitung.ch. Danach wechselte der 44-Jährige zu 20 Minuten ins Wirtschaftsressort, dessen stellvertretender Leiter er 2019 wurde und seit April 2021 verantwortet. Er studierte an der Universität Zürich Germanistik, Publizistik und Kommunikation.

Barbara Scherer war in verschiedenen Redaktionen tätig, unter anderem im Digitalteam der NZZ am Sonntag. Seit 2019 ist sie Wirtschaftsredaktorin bei 20 Minuten und seit Mai 2021 stellvertretende Ressortleiterin. Die 32-Jährige hat einen Master in Religion, Wirtschaft und Politik der Universität Zürich.

Markus Diem Meier, Co-Chefredaktor der Handelszeitung: «Ich freue mich ausserordentlich auf die Zusammenarbeit mit Barbara Scherer und Dominic Benz. Mit der Erfahrung der beiden in der multimedialen Wirtschaftsberichterstattung sind sie eine hervorragende Ergänzung, um die Handelszeitung als führende Wirtschaftszeitung der Schweiz auf allen Kanälen weiter zu stärken.»

Mit diesem Zuwachs sei der Ausbau der Redaktion noch nicht abgeschlossen, heisst es abschliessend. (pd/wid)