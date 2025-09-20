YouMedia Award: 55'000 Franken Preisgeld und Prominenz

Publiziert am 20.09.2025

Für den vom gemeinnützigen Verein YouMedia organisierten Wettbewerb hatten sich rund 150 Jugendliche zwischen 13 und 20 Jahren beworben. Etwa 50 Projekte schafften es auf die Shortlist, darunter Video-Produktionen, Podcasts, Blogs und Social-Media-Kanäle, teilt der Verein mit. Die Jury unter Leitung des ehemaligen SRF-Journalisten Franz Fischlin zeigte sich von der Qualität der Beiträge überrascht. Die eingereichten Arbeiten deckten eine breite Themenpalette ab – vom Jugendleben über Politik bis hin zu Schönheitsidealen.

Als Gewinnerinnen und Gewinner wurden Amélie Galladé (Online-Kolumne), Clara Halloway und Pascale Lörtscher (Videoproduktion), Nino Preuss (Magazin-Reportage), Elfen Hervé (Social Media-Kanal) und Nils Kauf (TV-Serie) ausgezeichnet. In der Sonderkategorie Jugendmedienwoche YouNews gewann ein Team um Enea Faes, Yael Länzlinger, Sara Schoch und Lisa Tschuor mit der TV-Sendung Arena.

Zusätzlich wurden drei Ehrenpreise vergeben. Erhalten haben sie Theo Salis (Kinder-Podcast), die Wirtschaftsschule Thun (Podcast-Serie) und Mattia-Russo Veneri (Videoproduktion). Die Preise waren mit insgesamt 55'000 Franken dotiert.

Bundesrat Albert Rösti nutzte den Anlass für Gespräche mit den Jugendlichen und betonte die Bedeutung der Medienkompetenz für die direkte Demokratie. Initiator Franz Fischlin äusserte sich zuversichtlich über die Zukunft des Preises: Beim Medienmachen lernten Jugendliche, kritisch mit Medien umzugehen und könnten gleichzeitig ihre Fähigkeiten zeigen. (pd/spo)