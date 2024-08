Publiziert am 21.08.2024

Die NZZ erwirtschaftete im ersten Halbjahr 2024 einen betrieblichen Gesamtertrag von 118,3 Millionen Schweizer Franken. Der erwirtschaftete Halbjahresertrag entspricht gegenüber dem Vorjahr einem Rückgang um rund 1 Prozent oder 0,9 Mio. Fr. Dabei konnte der höhere Ertrag im Nutzermarkt vor allem den Rückgang des Ertrags im Werbemarkt nicht vollständig ausgleichen. Das steht in einer Medienmitteilung anlässlich der Publikation der Halbjahreszahlen.

Lesermarkt mit Ertragssteigerung

Der Ertrag im Nutzermarkt stieg um 4 Prozent auf 58,0 Mio. Fr. Besonders hervorzuheben sei der Lesermarkt mit einer Ertragssteigerung von 3 Prozent auf 46,4 Mio. Fr., betont das Unternehmen NZZ. Einen wesentlichen Teil zu dieser Entwicklung habe das im Dezember 2023 vollständig übernommene digitale Finanzmagazin The Market beigetragen.

Der Ertrag im übrigen Nutzermarkt erhöhte sich um 8 Prozent auf 11,7 Mio. Fr. Höhere Umsätze mit Kunsteditionen und Leserreisen sowie die Umsätze des im Oktober 2023 eröffneten Kinos Frame an der Europaallee in Zürich trugen zu diesem Anstieg bei.

Sinkende Erträge bei Print- und Online-Werbung

Der Ertrag im strukturell rückläufigen Werbemarkt Print ging im ersten Halbjahr 2024 um weitere 5 Prozent zurück auf 16,4 Mio. Fr. Da das klassische Digitalvermarktungsgeschäft in der Schweiz und in Deutschland durch tiefere Preise im Displayverkauf über programmatische Kanäle zunehmend unter Druck gerät, sank auch der Ertrag aus dem Werbemarkt Digital um 4 Prozent auf 21,1 Mio. Fr.

Die Erträge aus den Partnerschaften im Eventbereich mit NZZ Connect und dem Zurich Film Festival gingen gegenüber dem Vorjahr um 6 Prozent zurück auf 8,4 Mio. CHF. Hier machten sich das zunehmend schwierige Marktumfeld und der verstärkte Wettbewerb bemerkbar. Der übrige Ertrag sank um 4%, was vor allem auf die operative Trennung von CH Media in den Bereichen Technologie und Verlagsservices zurückzuführen ist.

Zusammenarbeit bei Redaktionen reduziert Kosten

Der betriebliche Gesamtaufwand reduzierte sich trotz der vollständigen Übernahmen von The Market und weiteren Investitionen in Wachstumsinitiativen um 3 Prozent oder 2,9 Mio. Fr. auf 111,6 Mio. Fr. Die Kostenreduktion sei vor allem auf Effizienzsteigerungen zurückzuführen, schreibt die NZZ. Diese konnten unter anderem durch die verstärkte Zusammenarbeit in den Redaktionen realisiert werden.

Das operative Ergebnis (EBIT) belief sich im ersten Halbjahr 2024 auf 6,8 Mio. Fr., was 2,0 Mio. Fr. über Vorjahr liegt. Die EBIT-Marge konnte von 4,0 Prozent auf 5,7 Prozent gesteigert werden. Das Finanzergebnis betrug im ersten Halbjahr 2024 2,4 Mio. Fr. und lag damit um 2,2 Mio. Fr. höher als im Vorjahr. Dazu trug vor allem das Wertschriftenergebnis bei. Zudem fiel der Ergebnisanteil von CH Media besser aus als im Vorjahr.

Mit dem Anstieg der Vorsteuergewinne der Gesellschaften geht auch eine Erhöhung des Ertragssteueraufwands einher. Es resultierte für das Unternehmen NZZ im ersten Halbjahr 2024 ein Unternehmensgewinn von 6,9 Mio. Fr. Dies entspricht gegenüber dem Vorjahr einem Anstieg um 3,8 Mio. CHF. Die Umsatzrendite belief sich auf 5,8 Prozent, im Vorjahr lag sie bei 2,7 Prozent. (pd/nil)