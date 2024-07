Blue Sport: Admir Mehmedi stösst als Experte dazu

Publiziert am 16.07.2024

Zum Saisonstart im Schweizer Fussball verkündet Blue Sport einen prominenten Neuzugang: Admir Mehmedi wird als Experte für das Schweizer «Home of Football» rund um die Super League im Einsatz sein, heisst es in einer Mitteilung.

Admir Mehmedi blickt auf eine erfolgreiche Karriere zurück: Seine ersten Schritte im Profifussball machte er beim FC Zürich, bevor er zu Dynamo Kiew wechselte. Rund zehn Jahre lang spielte er anschliessend in Deutschland beim SC Freiburg, bei Bayer 04 Leverkusen und dem VfL Wolfsburg, bevor er 2023 seine Aktivzeit in der Türkei bei Antalyaspor beendete. Der 33-Jährige spielte 76 Länderspiele, war mit der Schweizer Nati an zahlreichen WM- und EM- Endrunden – und versenkte im EM-Achtelfinal 2021 den letzten Penalty gegen Frankreich erfolgreich.

Zuletzt war Admir Mehmedi als Sportchef beim FC Schaffhausen tätig. «Ich freue mich auf die Zusammenarbeit und darauf, die Spiele aus meiner Sicht zu analysieren. Ich durfte den Fussball lange als Spieler erleben und kann eine andere Perspektive zeigen, vom Innenleben einer Mannschaft beispielsweise. Ich werde versuchen, authentische Analysen zu machen und stets sagen, wie ich die Dinge sehe», wird Admir Mehmedi in der Mitteilung zitiert.

«Admir Mehmedi bringt eine einzigartige Perspektive und eine tiefe Leidenschaft für den Sport mit – ich bin gespannt auf inspirierende Diskussionen. Wir beweisen so einmal mehr, dass blue Sport die unverzichtbare Anlaufstelle für alle Fussballfans in der Schweiz ist», sagt Claudia Lässer, CEO von Entertainment Programm. (pd/wid)